Perchè la settima coppia Luca e Gaia entra dopo a Temptation Island 2024?/ Filippo Bisciglia: “C’è un motivo”

È appena iniziato Temptation Island 2024 e dalle clip di presentazione si è scoperto meglio chi sono le sei coppie di fidanzati che si metteranno in gioco nel viaggio dei sentimenti. E tra di loro però c’è anche una settima coppia che entrerà dopo, chi sono? Luca e Gaia. I motivi per cui entreranno dopo non sono chiari, Filippo Bisciglia ha ammesso solo che arriveranno dopo un paio di giorni ma non ha fornito altre informazioni.

Di recente, inoltre, il conduttore di Temptation Island 2024 Filippo Bisciglia ha spiegato che c’è un motivo del ritardo dell’arrivo della settima coppia ma non si è sbilanciato oltre, durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Quest’anno per la seconda volta avremo sette coppie e non sei. Una è arrivata leggermente dopo le altre, ma non posso svelarvi il motivo. Altri cambiamenti non ce ne sono, però a livello di storie ci sono novità” In molti hanno iniziato ad ipotizzare che probabilmente sia entrati come sostituti presumibilmente della coppia squalificata ma non è così.

La settima coppia di Temptation Island 2024 sono Gaia Vimercati, 26 anni, e il fidanzato Luca Bad, che hanno deciso di mettersi in gioco dopo 1 anno e 8 mesi di fidanzamento. A scrivere alla redazione è stata Gaia che vuole capire cosa prova realmente il fidanzato Luca visto che l’ha tradita tre volte: “Lui dice di amarmi ma in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario”. Vivono a Riccione e sono molto attivi sui social, lui è un rapper mentre lei non è chiaro che lavoro faccia. Luca ha accetto volentieri di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova i suoi sentimenti: “mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se so essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo”.











