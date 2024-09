Colti di sorpresa i fan de La Volta Buona – oggi, 23 settembre 2024 – nell’apprendere che il programma non va in onda. La trasmissione di Caterina Balivo è partita con un ‘best of’ delle interviste dell’attuale stagione; quest’oggi il salotto di Rai Uno non accoglierà dunque nuovi ospiti con annessi racconti, sono attualmente in onda le repliche delle interviste già osservate. Ma perchè La Volta buona non va in onda oggi 23 settembre 2024?

Caterina Balivo, sorpresa inaspettata a Da noi a ruota libera: “Non ci credo!”/ La compagna di banco…

Il perchè La Volta Buona non va in onda – oggi 23 settembre 2024 – è da ricondurre ad una questione che non riguarda prettamente le dinamiche televisive. Come riporta Open, l’intero palinsesto Rai è stato quest’oggi rivoluzionato: “Uno sciopero che coinvolge dirigenti, impiegati e operai di viale Mazzini aderenti ai sindacati Slc-Cgil, Fitsel-cisl, Uilcom-Uil, Ugl e Snater”. Le proteste riguardano il rifiuto della proposta di rinnovo contrattuale avanzata lo scorso luglio ma bocciata per oltre la metà dei lavoratori.

Chi è Guido Maria Brera, marito Caterina Balivo: carriera, figli/ Lo scrittore: “Ecco come mi ha conquistato”

La Volta Buona non va in onda, oggi 23 settembre 2024: quando torna il programma di Caterina Balivo

Come accaduto anche per Uno Mattina, anche La Volta Buona non va in onda – oggi 23 settembre 2024 – e per ovviare alla mancata diretta la rete ha ovviato con il lancio di una puntata ‘special’ con repliche delle interviste osservate in questa stagione che da pochi giorni ha esordito su Rai Uno. Non sono da escludere cambiamenti corposi anche per i restanti talk e programmi della giornata su tutte le reti appartenenti alla Rai. Lo sciopero dei lavoratori andrà avanti per l’intero arco della giornata; La Volta Buona di Caterina Balivo non sarà dunque l’unico programma che non va in onda, oggi 23 settembre 2024.

Pietro Genuardi, chi è l'ex attore di Centovetrine e Vivere/ "In passato ho fatto uso di droghe"

La Volta Buona – compreso il perchè non va in onda oggi 23 settembre 2024 – dovrebbe tornare regolarmente da domani con il consueto blocco di cronaca e le interviste ad ospiti appartenenti al mondo della tv e dello spettacolo. L’appuntamento con il salotto di Caterina Balivo è come sempre alle 14.00, su Rai Uno.