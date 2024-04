Perché l’Eclissi solare totale scatena i complottisti/ Oggi 8 aprile 2024 è la fine del mondo?

In vista dell’eclissi solare totale di oggi, 8 aprile 2024, i complottisti di tutto il mondo si sono scatenati annunciando la fine del mondo. Vengono descritti sui social scenari apocalittici, a cui si aggiungono teorie cospirazioniste, come quella di Ninive di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Tutte teorie senza fondamento, ipotesi smentite dagli scienziati, ma ciò non è bastato a fermare quest’ondata che si muove in parallelo all’attesa di questo evento astronomico. C’è pure chi ha riscontrato un presunto legame tra l’eclissi solare totale e il terremoto che si è verificato venerdì scorso a New York. Il motivo è legato all’entità della magnitudo, che è stata di 4.8 gradi sulla scala Richter, un numero che ricalca proprio la data dell’eclissi.

Ciò ha alimentato ulteriormente le teorie sulla fine del mondo durante l’eclissi solare totale di oggi 8 aprile 2024, mentre altri credono si tratti solo una coincidenza. C’è pure una teoria del complotto che mette nel mirino l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, meglio nota come CERN. Stando a quanto riportato da Ifl Science, c’è chi ha avanzato l’ipotesi che il CERN voglia provare a contattare un’entità demoniaca chiamata Aiwass, che sarebbe stato contattato da Aleister Crowley l’8 aprile 1904.

LE ALTRE TEORIE DEI COMPLOTTISTI SULLA FINE DEL MONDO: ANCHE LA FAGLIA DI MADRID…

Ma non è finita qui per quanto riguarda le teorie del complotto legate all’eclissi solare totale di oggi 8 aprile 2024. C’è un gruppo di cospirazionisti convinto che ci sarà un maxi sacrificio umano. In questo caso le voci sono partite da Reddit, dove è stato riportato che sovrapponendo il percorso della totalità dell’ultima eclissi, quella del 2017, con quello dell’eclissi di oggi, si può notare una “X” all’altezza della faglia di New Madrid. Il teorico in questione ha spiegato, come riportato da Everyeye, che «se qualcosa dovesse innescare quella faglia, potrebbe significare un grave disastro in termini di perdite di vite umane per gli Stati Uniti».

Ma una “X” è stata individuata anche nei pressi di una fabbrica Tesla. A proposito di Elon Musk, non viene ritenuta neppure casuale la scelta di cambiare il nome di Twitter in X. Tra le coincidenze viene citato anche il fiore di loto che fiorisce in Cina dall’8 aprile. Ma anche prima dell’eclissi solare totale del 2017 ci furono teorie del complotto sulla fine del mondo. Ad esempio, si raccontò che un pianeta inventato ad hoc, Nibiru, avrebbe distrutto la Terra. Ma visto che siamo qui a parlarne è evidente che non sia andata così…











