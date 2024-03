Perché Letizia Petris è cresciuta a San Patrignano?/ Il passato da tossicodipendenti dei genitori

Letizia Petris e l’infanzia nella comunità di San Patrignano

Letizia Petris è cresciuta nella comunità di San Patrignano, ma perché ? A raccontarlo è stata lei stessa che ha, durante i mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello 2024 ha svelato di essere il frutto di un grande amore nato proprio nella comunità di San Patrignano. Negli anni Ottanta, infatti, i genitori di Letizia, decisero di entrare nella comunità di San Patrignano per sconfiggere la dipendenza dalla droga. Nella comunità, i genitori di Letizia si innamorarono formando così una famiglia quando quell’amore portò alla nascita di Letizia.

Letizia Petris chiude con Massimiliano Varrese: "Rapporto rotto"/ "Non capisco che concezione ha di amicizia"

La concorrente del Grande Fratello 2024 è così cresciuta proprio a San Patrignano dove ha anche conosciuto il suo migliore amico e con il quale ha condiviso momenti importanti. Legatissima ai genitori (Letizia ha perso il papà Osvaldo nel dicembre 2020 a causa della leucemia), ricorda con il sorriso gli anni trascorsi in comunità.

Massimiliano Varrese attacca Letizia Petris al Grande Fratello/ "E' una bambina viziata, deve crescere"

Le parole di Letizia Petris sugli anni a San Patrignano

«La mia vita è una serie tv. I miei genitori, quando erano adolescenti, erano due tossicodipendenti e sono entrati in comunità a San Patrignano e si sono innamorati follemente. Successivamente, grazie a questo grande amore, sono nata io. Fino a 15 anni, più o meno, sono sempre stata in comunità. Non sono quasi mai uscita di casa». Con queste parole, Letizia Petris ha raccontato il suo passato al Grande Fratello.

Anni importanti e che hanno segnato Letizia Petris che non perde occasione per ribadire quanto sia stato importante per lei crescere in una comunità e scoprire subito il passato difficile dei genitori. Dagli anni trascorsi in comunità, Letizia porta con sè tutto ciò che ha imparato ma anche lo splendido rapporto con il migliore amico conosciuto proprio a San Patrignano.

Letizia Petris e Paolo in crisi? "È pesante"/ Sfuriata al GF: "6 mesi che tutti date ragione a lui, mai a me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA