Lino Giuliano squalificato al Grande fratello 2024: fatale un commento

L’avventura di Lino Giuliano al Grande fratello 2024 finisce prima ancora di iniziare. Annunciato come concorrente ufficiale sulla pagina Instagram del Grande Fratello, poche ore prima della messa in onda della prima puntata, è arrivata la notizia della decisione di Mediaset di squalificare Lino Giuliano che, questa sera, salvo colpi di scena, non varcherà più la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, Lino sarebbe ancora in albergo in attesa di scoprire la decisione degli autori del reality e di mediaset.

Enzo Bambolina: chi è il tiktoker insultato da Lino Giuliano/ Bufera al Grande Fratello e squalifica

La nuova stagione del Grande Fratello, dunque, dovrebbe partire proprio con il caso Lino Giuliano con Alfonso Signorini che dovrebbe ricostruire la vicenda per poi svelare la decisione definitiva anche allo stesso Lino che sarebbe ancora ignaro dell’accaduto.

Il commento che ha causato la squalifica di Lino Giuliano al Grande fratello 2024

Tutto è iniziato quando, sotto il post con cui il Grande Fratello ha annunciato la partecipazione di Lino Giuliano, è apparso il commento del tiktoker Enzo Bambolina che ha alluso ad un presunto flirt tra i due. «Ti piacerebbe essere stato con me. Ma sembri l’omino della Michelin. Se fai un trapianto di capelli sei più credibile”, aveva risposto Lino. Per poi aggiungere: “Ricch*** di me***! Pettegolo! Hai perso la testa? Domani vado a denunciarti!».

Chi è Michael Castorino, concorrente Grande Fratello 2024/ Perchè conosce Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez?

Un commento diventato in poco tempo virale al punto da aver scatenato un’accesa polemica sul web che si è scagliato a gran voce contro l’ingresso di Lino nella casa. Lino ha poi provato a correre ai ripari pubblicando un lungo post che si concludeva così: “Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Per questo motivo, ho deciso di denunciare la persona in questione per diffamazione. Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso. lo sono con voi, sempre. Chi mi conosce sa che scherzo in modo rispettoso anche con loro e non ho mai giudicato nessun gay”. Parole che, tuttavia, non avrebbero fatto cambiare idea a Mediaset.

Daniele Brunone, compagno di Ilaria Galassi e i figli Rocco e Riccardo/ Crisi lavorativa durante la pandemia