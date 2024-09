A poche ore dalla prima puntata del Grande Fratello 2024 sembra di essere nei momenti più caldi della stagione. Il web si interroga, protesta, discute: motivo del contendere le sorti di Lino Giuliano, squalificato dal reality ancor prima di mettere piede nella casa più spiata d’Italia. L’ex volto di Temptation Island si è reso protagonista di uno spiacevole episodio sui social: un alterco con Enzo Bambolina – influencer napoletano – degenerato in un’offesa omofoba che a quanto pare non è passata inosservata agli autori del Grande Fratello 2024.

Per chi se lo fosse perso, tutto sarebbe partito da un commento sui social di Enzo Bambolina sotto un post di Lino Giuliano. Una frase che – a detta dell’influencer – del tutto ironica e senza alcuna volontà diffamatoria. La risposta dell’ex volto di Temptation Island è stata però tutt’altro che pacata e in linea con la presunta ironia, destando dunque la furia dei social e, come si apprende, la conseguente squalifica dal Grande Fratello 2024.

Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello 2024: la ‘querelle’ con Enzo Bambolina potrebbe avere ulteriori strascichi

Ma non è tutto; come riporta Blogtivvu, la querelle tra Enzo Bambolina e Lino Giuliano – squalificato dal Grande Fratello 2024 – potrebbe essere tutt’altro che ai titoli di coda. Pare infatti che la scelta dei vertici Mediaset abbia indispettito non solo i fan dell’ex volto di Temptation Island ma anche il barbiere. Il portale riporta dunque il parere di Alessandro Rosica – esperto di gossip – il quale avrebbe spiegato come vi siano anche timori a proposito di possibili ‘ritorsioni’ su Enzo Bambolina.

Chiaramente, come sottolinea anche Blogtivvu, si tratta di indiscrezioni senza riscontro e potrebbe dunque trattarsi di impressioni senza fondamenta alimentate dalla ‘tempesta’ che in queste ore sta investendo Lino Giuliano, Enzo Bambolina e inevitabilmente l’esordio del Grande Fratello 2024.