Tale e Quale Show 2024, Loretta Goggi lascia: chi è la sostituta?/ Tra i nomi Lorella Cuccarini e Mara Venier

Giuria Tale e Quale Show 2024, chi ci sarà al posto di Loretta Goggi? Spuntano i primi nomi”

Pochi giorni fa ha spiazzato tutti l’annuncio di Loretta Goggi di lasciare la giuria di Tale e Quale Show dopo circa vent’anni. La storica giurata, infatti, nel gruppo era la più veterana presente sin dalla prima edizione. E dopo il suo addio Carlo Conti ed i suoi autori sono al lavoro per cercare una degna sostituta. Inutile dire che la Goggi, artista a 360° non è solo una grande artista ma anche e soprattutto un’ottima imitatrice, perfetta per quel ruolo. Dunque non è facile trovare qualcuno del suo calibro.

La ricerca è iniziata e l’attento sito di TvBlog ha slittano una lista di tutte le possibili candidate tutti quei volti noti femminili che possono prendere il suo posto. Si parte da Alessia Marcuzzi. Il passaggio in Rai da Mediaset non è stato estremamente fortunato per la conduttrice, il suo varietà in prime time su Rai2 Boomerissima non ha brillato negli ascolti e per questo non avrà una terza stagione. Ha, però, già lavorato con Carlo Conti, anche se tra i due non si è notata un grandissima complicità. Tuttavia è una conduttrice di lungo corso simpatica e spigliata. L’elenco continua con l’attrice Matilde Gioli, nota soprattutto per il ruolo della dottoressa Giulia Giordano in Doc-Nelle tue mani che rapisce il cuore del protagonista.

Mara Venier, Lorella Cuccarini, Simona Ventura: chi sostituirà Loretta Goggi nella giuria di Tale e Quale Show 2024?

I nomi della possibile sostituta di Loretta Goggi a Tale e Quale Show 2024 sono molti, forse un po’ troppi e poco motivati per dargli davvero credito. Si punta in alto con Mara Venier, ormai volto storico e familiare di Rai1 che sarà impegnata alla conduzione di Domenica In anche nella prossima stagione. Volto Mediaset è, invece, Lorella Cuccarini. Showgirl che non ha bisogno di presentazioni negli ultimi anni impegnata come insegnante ad Amici di Maria De Filippi che, qualora passasse nella giuria di Tale e Quale Show 2024 avrebbe al suo fianco Cristiano Malgioglio.

E poi ancora si scava nelle fiction con solo con Matilde Gioli ma anche con Elena Sofia Ricci, l’ex suor Angela di Che Dio ci aiuti che in autunno tornerà a vestire i panni della poliziotta Teresa Battaglia che parallelamente è anche impegnata a teatro. E poi ancora si pensa a Simona Ventura, già concorrente di Ballando con le stelle ed attualmente presente in un’altra giuria televisiva, quella dell’AcchiappaTalenti. Chiude la lista Andrea Delogu e Platinette. Chi di loro prenderà il posto di Loretta Goggi tra i giurati di Tale e Quale Show 2024 accanto ai confermati Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello?











