Perchè Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri?/ Tradimento a Angela Brambati

Marina Occhiena cacciata da I Ricchi e Poveri?

Marina Occhiena come mai ha lasciato il gruppo de I Ricchi e Poveri? Da anni i fan della storica band si domandano quale sia il reale motivo che spinse la bionda del gruppo a lasciare il gruppo de I Ricchi e Poveri. La sua uscita dal gruppo peraltro è ricaduta in un momento storico importantissimo per la band: la partecipazione al Festival di Sanremo 1981 con il brano “Sarà perché ti amo”. Il gruppo, composto all’epoca da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu partecipò alla kermesse canora per eccellenza della musica italiana senza la cantante bionda facendo scoppiare un vero e proprio caso mediatico.

Stando alle indiscrezioni dell’epoca, la Occhiena venne esclusa dalla band per un “problema” avuto con la brunetta Angela Brambati. Il motivo? La stampa del gossip vociferava di un flirt tra l’Occhiena e Marcello Brocherel, allora compagno di Angela.

Marina Occhiena perchè ha lasciato i Ricchi e Poveri?

Un tradimento sarebbe stata la causa che ha scatenato l’uscita di Marina Occhiena dal gruppo de I Ricchi e Poveri. Proprio la bionda del celebre gruppo italiano in una vecchia intervista rilasciata a Caterina Balivo confermò la cosa rivelando: “ci siamo innamorati”. La storia con Marcello Brocherel, allora compagno di Angela Brambati, è durata però pochissimo, ma il tempo necessario per far scoppiare un vero e proprio caso mediatico di cui si occuparono davvero tutti. Basti ricordare il servizio del TG1: “il neo-terzetto da una parte del palco, e la Occhiena da sola al microfono sull’ altro lato, mentre cantavano Sarà perché ti amo. Una situazione impossibile, che Naggiar discografico d’ azione decise di sanare con un pronto assegno”.

Qualche anno dopo però a parlare dell’uscita di Marina Occhiena da I Ricchi e Poveri è stato Pupo che, intervistato da Fanpage.it, rivela: “Freddy Naggiar cominciò a fare delle trattative per far uscire Marina, perché la voce identificativa del gruppo era chiaramente Angela. Successe che lei non se ne voleva andare e le prove di Sanremo le hanno sempre fatte in quattro. Freddy quindi prese da una parte Marina e le diede un compenso che la convinse ad uscire. Sulle cifre se ne sono dette tante, addirittura si è parlato di 150 milioni dell’epoca, ma non è vero: erano circa 20 milioni, pagati in maniera “attraente”. Lei accettò e si è rivelata la scelta più sbagliata della carriera, visto il successo mondiale dei Ricchi e Poveri negli anni successivi”. Qual è la verità?

