PIERPAOLO PRETELLI NON C’È A DOMENICA IN “HO PRESO IL COVID”/ Venier “ho avuto paura”

Mara Venier nel corso della parentesi dedicata al Covid ha voluto salutare Pierpaolo Pretelli, risultato positivo al virus: “A proposito di giovani, la grande famiglia di Domenica In, sto parlando di Pierpaolo Pretelli, ormai fa parte del cast fisso, oggi è a casa e non potrà essere con noi con le sue performance perché si è beccato il Covid, sono stato accanto a te e mi hai fatto morire di paura!”. Il giovane ex gieffino si è collegato per una breve incursione con la trasmissione di Rai1.

Rispondendo alla padrona di casa, Pierpaolo ha spiegato come sta: “Io bene, non ho particolari sintomi se non un po’ di dolori muscolari e ossei, ma per il resto sto bene, sto facendo la quarantena in casa sperando di negativizzarmi al più presto. Come me ne sono accorto? Con un tampone rapido uscito subito positivo, poi ho fatto il molecolare che ha confermato la positività. Ma se non avessi fatto il tampone non me ne sarei accorto. Sono vaccinato con tre dosi”. Pretelli ha spiegato di aver fatto il booster proprio l’ultimo dell’anno. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

PIERPAOLO PRETELLI HA IL COVID: NON SARA’ A DOMENICA IN

Pierpaolo Pretelli ha il Covid e non prenderà parte alla puntata di “Domenica In” in onda nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio 2022. L’ex velino, che ha saputo rapidamente ritagliarsi uno spazio su Rai Uno grazie alle sue qualità da showman, ampiamente dimostrate nel corso della sua esperienza a “Tale e Quale Show” con Carlo Conti, ha annunciato nelle Stories sul suo profilo Instagram che dovrà rinunciare a malincuore a essere presente in studio, come peraltro prevedono i protocolli anti-contagio e le disposizioni diramate dal governo a livello nazionale.

Così, in una storia con sfondo nero e accompagnata da un cuore rosso, Pierpaolo Pretelli ha dato il seguente annuncio ai suoi fan: “Ciao ragazzi, purtroppo sono positivo al Covid, ma faccio scudo con le mie tre dosi di vaccino! Dispiace domani non essere con la mia Mara Venier a Domenica In. Torno presto”. Il compagno di Giulia Salemi ed ex di Ariadna Romero ha dunque evidenziato di essersi sottoposto regolarmente al primo ciclo vaccinale con due dosi e di essersi fatto inoculare il booster, ma l’elevata trasmissibilità della variante Omicron evidentemente ha avuto il suo peso specifico in chiave contagio.

PIERPAOLO PRETELLI: “HO IL COVID, PER FORTUNA HO LA MAMMA CHE MI ASSISTE”

Nella storia condivisa successivamente su Instagram, Pierpaolo Pretelli ha dimostrato come il Covid, grazie alle tre dosi di vaccino, finora non gli abbia arrecato troppi problemi, anche se ora dovrà chiaramente attendere di negativizzarsi prima di poter tornare alla vita di tutti i giorni e interrompere così il suo periodo di isolamento domiciliare che sta attualmente osservando.

In particolare, con un velo di ironia che caratterizza da sempre il suo carattere, Pretelli ha voluto rassicurare tutti i suoi follower circa le sue condizioni di salute: “Per fortuna ho la mamma che mi assiste. Un po’ di dolori muscolari, questo l’unico sintomo. Grazie per i messaggi”.

