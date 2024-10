Sara e Fabio, il motivo della rottura a Temptation Island 2024 è un tradimento scoperto in diretta

Sara El moudden e Fabio Mascaro sono stati la prima coppia di Temptation Island 2024 ad avere il falò di confronto immediato e a lasciare il programma. Il loro percorso è stato, infatti, molto breve, tanto che alla seconda puntata sono già andati via. Il motivo? Un tradimento che Fabio, probabilmente credendo di non essere ascoltato, ha confessato ai suoi compagni d’avventura. Nel filmato, il ragazzo confessa, infatti, di aver avuto una storia – iniziata a giugno – con un’altra donna, il tutto all’insaputa della fidanzata.

Il racconto per intero finisce in un pinnettu per Sara che, sconvolta, scopre del tradimento di Fabio e chiede il falò di confronto immediato. Una richiesta che lui all’inizio non comprende, perché convinto che la confessione fosse confidenziale e non ripresa dalle telecamere. La lite al falò di confronto, inevitabilmente, degenera e si conclude tra insulti e la decisione di mettere un punto alla loro relazione.

Fabio Mascaro e le dure parole usate per la fidanzata Sara a Temptation Island 2024

Il tradimento scoperto a Temptation Island 2024 è, tuttavia, soltanto l’ultima fase di una situazione sentimentale in crisi da tempo. Fabio Mascaro, nel corso della sua breve permanenza a Temptation Island 2024, ha infatti criticato molte volte la fidanzata Sara e anche con parole dure. Di lei ha detto: “ha una vita molto disordinata: si sveglia tardi, non tiene in ordine la casa. Trovo che abbia poca femminilità ed eleganza anche nel rapportarsi con le altre persone, anche nel vestirsi è un po’ ‘rude’”. O ancora: “Non reputo lei la persona che possa stare al mio fianco, perché lei non rispecchia la mia figura di donna ideale. Tutto questo mi ha portato a guardarmi intorno e a qualche distrazione”. Inevitabili segnali di una relazione ormai agli sgoccioli.