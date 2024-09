Perché Segreti di famiglia stasera non va in onda? Quando torna in onda con le nuove puntate

I telespettatori più affezionati della dizi turca con protagonista Ceylin Erguvan (Pınar Deniz) e Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu) sanno già perché Segreti di famiglia stasera non va in onda, domenica 1 settembre 2024. Mediaset ha deciso di stopparla per lasciare spazio ad il gradito ritorno di un’altra dizi turca: La rosa della vendetta. Giovedì 29 agosto 2024, dunque, in prima serata su Canale5 è andata in onda l’ultima puntata, non si è trattato però di un vero e proprio finale di stagione in quanto le puntate trasmesse sin ad ora sono meno della metà di quelle della prima stagione.

Che fine farà Segreti di famiglia? Sospesa, cancellata o tornerà in onda? Tutti coloro che sono curiosi di scoprire come si evolveranno le vicende dei due avvocati e se si scoprirà chi ha ucciso Inci, chi è il vero colpevole possono tirare un sospiro di sollievo. Segreti di famiglia tornerà presto in onda con le puntate inedite, non c’è ancora una data precisa e l’annuncio ufficiale ma le fiction dopo la sospensione riprenderà intorno a fine ottobre e inizio novembre, dopo la fine della seconda stagione de La rosa della vendetta. E dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Segreti di famiglia si scopre che ci saranno risvolti inaspettati, colpi di scena e intrighi.

Segreti di famiglia, anticipazioni nuove puntate: cosa nascondono Yekta e Pars e il piano di Engin

Segreti di famiglia tornerà in onda a novembre, quasi certamente e dalle anticipazioni turche sulle nuove puntate si scopre che cosa accadrà i due protagonisti ed a tutti gli altri personaggi. Innanzitutto Ceylin e Ilgaz continueranno ad indagare sulla morte di Inci per scoprire chi è l’assassino e tutti i sospetti si concentreranno su Engin. Quest’ultimo però, metterà in piedi un piano diabolico contro i due avvocati che cadranno nella sua trappola. E non è tutto perché verrà fuori cosa nascondono Pars e Yekta e perché il procuratore e sotto minaccia del cinico avvocato.

Spazio avranno poi nelle trame, stando a quanto riportano le anticipazioni su Segreti di famiglia nuove puntate, le vicende private e sentimentali dei protagonisti. Ceylin scoprirà che suo padre Zafer è scomparso ed in seguito che è stato ucciso ma potrà contare sul sostegno di Ilgaz. Al momento i due sono in piena crisi ma le cose tra di loro si risolveranno. E non è tutto perché nel frattempo Metin continuerà a difendere Cinar ma nascondere la verità sarà sempre più difficile. Insomma ci saranno importanti risvolti nelle trame della dizi turca.