PERCHÉ ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI SI SONO LASCIATI?/ La precisazione a Verissimo…

Ilary Blasi non si sente ancora pronta per spiegare in tv perché lei e Francesco Totti si sono lasciati e separati. Lo ha confermato la stessa conduttrice all’inizio dell’intervista a Verissimo, alla vigilia del debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A fare la premessa e precisazione è stata Silvia Toffanin dopo che ha accolto la sua ospite e amica in studio: “So che da casa la gente si sta aspettando che io ti faccia tutte le domande sulla separazione, ma dobbiamo dire che non è il momento. Lo faremo quando sarà quello giusto”. Un gesto che Ilary Blasi ha apprezzato, infatti ha risposto a Silvia Toffanin: “Ti ringrazio per rispettare i miei tempi”. (agg. di Silvana Palazzo)

LA ROTTURA TRA ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI: COSA SAPPIAMO

Cosa sappiamo oggi, a distanza di quasi un anno, della rottura Ilary Blasi con Francesco Totti e delle varie puntate di questa vicenda che da tempo monopolizza non solo la stampa specializzata di gossip ma pure quella sportiva e generalista? Questo pomeriggio, nel corso della puntata domenicale di “Verissimo”, la 41enne conduttrice e showgirl capitolina tornerà nel salotto televisivo di Silvia Toffanin e l’ospitata non sarà casuale dal momento che segna il suo ritorno sul piccolo schermo: dal 17 aprile, infatti, la Blasi sarà ancora ‘al timone’ della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Tuttavia, nel corso della lunga chiacchierata con la padrona di casa, potrebbero emergere nuovi dettagli non solo sulla sua vita sentimentale ma pure su quel lungo e doloroso caso di cronaca rosa che è diventata la sua rottura con Francesco Totti.

Come si ricorda nel luglio 2022, nonostante tante voci e rumors che si rincorrevano oramai da tempo, era arrivata la conferma ufficiale che Ilary Blasi e Francesco Totti non stavano più insieme, mettendo così la parola fine non solo a quella che sembrava una storia d’amore davvero solida ma pure a una delle liaison più lunghe e sotto i riflettori del mondo del calcio e dello showbiz nostrano. Dopo gli scoop di qualche tempo prima e le repliche dei diretti interessati che avevano negato tutto (la Blasi proprio a “Verissimo” spiegando che l’unica crisi c’era stata quando il marito aveva smesso di giocare, e poi anche lo stesso Francesco bollando tutto come “fake news” e invitando la stampa a fare attenzione perché di mezzo potevano finirci anche i bambini), ecco che la bomba era scoppiata: tra reciproche accuse e silenzi, si è arrivati alla battaglia legale oggi in corso e ad alcuni aspetti che pian piano stanno emergendo.

BLASI-TOTTI: PRIMA LA CRISI NEGATA, POI L’ANNUNCIO E LE ACCUSE DI…

In un primo momento, la stampa si era focalizzata su un presunto tradimento extra-coniugale di Totti con Noemi Bocchi, oggi compagna dell’ex capitano della Roma: tuttavia nei giorni a seguire erano arrivate delle smentite da parte dei diretti interessati e la stessa 34enne aveva avuto modo di far sapere di non considerarsi affatto la causa scatenante dell’ultima e decisiva crisi tra il Pupone e Ilary Blasi, aggiungendo di voler uscire finalmente allo scoperto e far capire che quello tra di loro non era un semplice flirt ma qualcosa di ben più profondo. Ben presto avevano cominciato a circolare voci, anche qui mai confermate, che a tradire per prima fosse stata invece la conduttrice e con Totti che sarebbe venuto poi a conoscenza della situazione leggendo alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare e ricevuti da Cristiano Iovino, suo personal trainer.

Dove sta la verità? Intanto, nonostante le polemiche si siano placate e i diretti interessati hanno deciso di prendere strade diverse, pur non rinunciando ogni tanto a lanciare qualche piccola stoccata nelle interviste concesse nell’ultimo anno, la priorità di entrambi è comunque quella di proteggere i loro figli: questo è anche uno dei motivi per cui la vicenda è restata sotto traccia; dal lato di Totti, alcuni suggeriscono che l’ex numero dieci abbia cercato di fare il possibile fino all’ultimo per salvare le cose anche quando la rottura era già in atto. Negli ultimi periodi di vita coniugale insieme, infatti, i rapporti all’interno della coppia pare fossero molto freddi, con festività trascorse lontani, vacanze in luoghi diversi e pure un’assenza della stessa showgirl a uno degli ultimi compleanni di Francesco. In attesa di nuovi capitoli di questa storia, dato che la battaglia legale tra di loro dal momento che i due non hanno trovato un accordo consensuale di separazione e, come riporta il ‘Corriere della Sera’, dopo la prima udienza fissata in principio a metà marzo è tutta da decifrare non solo la questione patrimoniale ma pure quella, certamente delicata e dolorosa, sull’affidamento dei figli.











