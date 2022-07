Perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati?/ I litigi e la nuova compagna

Sembra proprio che Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati dopo 17 lunghissimi anni di matrimonio e 20 in totale insieme. I due, che in questi anni hanno allargato la famiglia con l’arrivo di tre figli, Christian, Chanel e Isabel, la piccola di casa, sono arrivati alla sofferta decisione di dirsi addio definitivamente. Già qualche mese fa sono iniziate a circolare le voci su un presunto addio, che ora sarà ufficializzato da un comunicato congiunto. Ma tutti si chiedono, perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati?

Francesco Totti e Ilary Blasi, una crisi che sembra avere origini lontane…

Sembra che la crisi tra i due andasse avanti ormai da tempo e oggi Francesco Totti e Ilary Blas si sono lasciati. Tante le incomprensioni e forse anche le esigenze dopo tanti anni passati insieme. A confermare però la rottura vera e propria sarebbe stato il legame tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi, 34enne che il Capitano ha conosciuto qualche mese fa su un campo da padel. Proprio la passione per questo sport avrebbe accentuato le divisioni tra Ilary e Francesco: lei, infatti, non sarebbe affatto appassionata di questo sport, al contrario di Noemi, che invece è una grande fan. Il loro amore sarebbe infatti nato così, dalla passione in comune.

Perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati?

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati, però, potrebbe non essere stata Noemi Bocchi a causare la crisi. Pare infatti che la prima a tradire sia stata Ilary: «Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa» scrive Dagospia. Sembra che Ilary Blasi frequentasse il giovane lontano dai riflettori, durante le trasferte a Milano per la conduzione dell’Isola dei Famosi. A febbraio, quando i due hanno smentito la separazione, «la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli».

A quanto pare, la crisi tra Totti e Ilary Blasi è nota a tutti. I rapporti tra i due sarebbero stati sempre più freddi negli ultimi mesi, come dimostrano i Natali separati, le vacanze in luoghi diversi e l’assenza della showgirl e presentatrice al compleanno del marito. Dunque, nessuna novità per chi conosce bene la coppia. Per i fan, però, è un duro e inaspettato colpo, soprattutto dopo le smentite di febbraio.











