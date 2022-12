Perché Sonia Bruganelli è assente al GF Vip?/ “Diventata nonna di un bel nipotino!”

Sonia Bruganelli assente al GF Vip 2022: vacanze negli USA, quando torna

Il Grande Fratello Vip 2022 dovrà fare a meno della presenza di Sonia Bruganelli nella puntata di questa sera, e non solo. L’opinionista del reality, confermata nel ruolo da Alfonso Signorini per il secondo anno consecutivo, sarà infatti assente in questa diretta serale e anche nella prossima puntata, in onda lunedì 2 gennaio 2023. Salvo ulteriori cambiamenti, la moglie di Paolo Bonolis mancherà solo in queste due puntate e, dunque, dovrebbe tornare operativa a partire dalla puntata del 9 gennaio.

Il motivo della sua assenza è legato alle festività natalizie. Il Grande Fratello Vip 2022 continua ad andare in onda anche a cavallo del nuovo anno, tuttavia Sonia Bruganelli ha preferito prendersi una pausa e partire per gli Stati Uniti con la famiglia, per trascorrere le vacanze di Capodanno. Una scelta presa anche nella scorsa edizione, al suo primo anno da opinionista del reality, quando saltò le puntate a cavallo di Capodanno per concedersi qualche giorno di vacanza con la famiglia.

Sonia Bruganelli: i sostituti sono Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli

Il breve periodo di pausa di Sonia Bruganelli ha portato il Grande Fratello Vip 2022 a correre ai ripari per sostituirla in queste puntate. La scelta è ricaduta su un duo che, a questa edizione del reality, è piuttosto legata: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. I due ex gieffini sono stati infatti protagonisti delle due precedenti edizioni e, quest’anno, ricoprono il ruolo di conduttori del web format GF Vip Party. In occasione dell’assenza di Sonia Bruganelli, però, sono stati promossi a ruolo di opinionisti a tutti gli effetti, un po’ come fece Laura Freddi lo scorso anno.

“Sonia se n’è andata in vacanza per due settimane perché è diventata nonna di un bel nipotino“, le parole di Alfonso Signorini in apertura di puntata, spiegando ai concorrenti il motivo dell’assenza della sua opinionista fissa. Confermatissima invece alla Social Room del Grande Fratello Vip 2022 Giulia Salemi, sebbene in molti avrebbero voluto vederla nel ruolo di opinionista in queste puntate. E in studio ritroverà proprio il fidanzato Pierpaolo Pretelli: gli ingredienti per una nuova puntata del reality ci sono tutti.











