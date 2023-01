Perchè Teo Mammucari assente a Le Iene, cosa succede?/ Le ipotesi…

Teo Mammucari assente a Le Iene, nessun problema di salute: possibile tattica per gli ascolti

Dopo la scorsa puntata de Le Iene, sui social non si fa altro che parlare della inaspettata assenza del presentatore, Teo Mammucari. La notizia non era stata annunciata prima della messa in onda, motivo che alimenta ulteriormente le indiscrezioni dei fan della trasmissione. Le ipotesi più caldeggiate sul web sono numerose, tra pura fantasia e circostanze più che plausibili. in particolare, qualcuno avrebbe azzardato la possibilità che tra il conduttore la produzione del programma siano sorte delle incomprensioni dell’ultimo momento. Sembra per ora esclusa l’ipotesi relativa allo stato di salute, come riportato dal portale TvBlog che ha cercato di fare chiarezza sulla questione.

Proprio il noto portale web, avrebbe riportato la teoria avanzata in rete delle presunte ruggini di Teo Mammucari con il programma Mediaset, per ora senza un effettivo riscontro ufficiale. Restano decisamente più plausibili altre ragioni ascrivibili prettamente ad una strategia televisiva, in particolare rispetto al prossimo grande scontro da palinsesto con il Festival di Sanremo. La Mediaset ha infatti deciso di non stravolgere la programmazione in vista della Kermesse canora, motivo per il quale sarebbe lecito ipotizzare che la scelta del conduttore verta sul creare maggiore audience per le prossime puntate.

Teo Mammucari, l’assenza in studio motivata dallo scontro con Boomerissima?

La curiosità dei fan de Le Iene in merito all’assenza di Teo Mammucari è stata senza dubbio alimentata dal particolare esordio di Belen Rodriguez, da sola alla condizione. La showgirl argentina ha infatti subito messo in evidenza l’assenza del collega, con un messaggio che seppur banale, sembra veicolare una sorta di aria misteriosa: “Questa sera condurrò da sola, senza Teo Mammucari, che saluto. Un bacio gigantesco“. La sottile ironia della presentatrice non è passata inosservata, al punto che molti si aspettavano l’ingresso di Mammucari da un momento all’altro.

Di fatto, Teo Mammucari non ha messo in atto nessun scherzo e la puntata è proseguita senza ulteriori accenni all’inaspettata assenza. Sempre nel merito degli ascolti, la strategia del presentatore potrebbe aver avuto delle finalità più a breve termine, piuttosto che al prossimo scontro con il Festival di Sanremo. Nello specifico, la puntata di ieri sera de Le Iene è andata in onda in concomitanza con Boomerissima, il nuovo programma rai di Alessia Marcuzzi. Il successo del nuovo format avrebbe forse potuto minacciare lo share della trasmissione Mediaset: è possibile dunque che la scelta di Teo Mammucari fosse finalizzata a creare maggiore interesse rubando ascolti alla rete avversaria.











