Perché Teo Mammucari si è ritirato dalle scene? Spunta un’indiscrezione bomba: c’entra l’ex compagna Thais Wiggers

Nei mesi scorsi dopo la tanto discussa ospitata a Belve in cui ha abbandonato Francesca Fagnani nel bel mezzo dell’intervista, Teo Mammucari ha annunciato il ritiro dalla scene con la sospensione del suo spettacolo teatrale a data da destinarsi. Successivamente, intervistato da Selvaggia Lucarelli, aveva rivelato i motivi dietro tale scelta rivelando di non stare bene e di essere stato “travolto da insulti e minacce”. E poi ha aggiunto in un comunicato ufficiale che l’evento, così come i successivi, sarebbe stato annullato “per motivi personali e di salute”.

Adesso però è venuta fuori un’indiscrezione bomba sui presunti veri motivi dell’annullamento dello spettacolo che nulla avrebbero a che fare con l’ospitata a Belve e tutti gli attacchi e le offese che ne sono conseguite. Infatti, stando a quanto riporta Gente nel numero in edicola oggi, alla domanda perché Teo Mammucari si è ritirato dalle scene si dovrebbe rispondere tirando in mezzo Thais Wiggers, ex compagna del conduttore e comico e madre della loro figlia. “Il vero motivo per cui il comico avrebbe annullato il suo spettacolo teatrale è lo spettacolo stesso”: rivela il magazine citando fonti vicine all’ex Velina di Striscia la notizia e modella brasiliana.

Teo Mammucari, spettacolo sospeso per volere dell’ex compagna Thais Wiggers? “Rivelava dettagli intimi”

Secondo quanto riporta il magazine dietro il ritiro di Teo Mammucari e la sospensione del suo spettacolo c’è lo zampino dell’ex modella brasiliana. E non è tutto Gente, riportando le dichiarazioni di fonti vicine e affidabili svela i motivi specifici del perché Teo Mammucari si è ritirato dalla scene: “Sul palco, Teo parla d’amore e di coppia e tira in ballo direttamente Thais. Pare che a lei la cosa non stesse bene. Anche perché lui descriveva il loro rapporto con dettagli molto intimi e sfido qualunque donna a non sentirsi offesa.” E poi infine ha concluso: “Per il suo personaggio è certamente meglio sembrare in crisi piuttosto che essere ‘silenziato’ da una ex.”

E tale indiscrezione troverebbe conferma nelle parole della stessa Thais Wiggers di recente a Verissimo. Parlando dell’anno sabatico dell’ex compagno, infatti, a Silvia Toffanin aveva confessato: “L’anno sabbatico e la pausa dal teatro di Teo? Ne sono felice, perché ha preso la nostra storia bellissima e l’ha completamente cambiata. Non sono felice di quello spettacolo. Che si faccia un anno sabbatico, invece, è meglio: fa bene a tutti riposarsi un po’“