Tensioni accumulate, retroscena fiume e batti e ribatti tra versioni opposte; Teo Mammucari è finito al centro della scena mediatica dopo la controversa intervista a Belve, di fatto mai iniziata perchè abbandonata – con non poche scintille – dopo pochi minuti. Le domande di Francesca Fagnani sembrano aver scatenato un effetto domino che pare aver raggiunto il picco con l’annuncio choc del conduttore arrivato quest’oggi e rilasciato in esclusiva per TvBlog.

Come riporta BlogTivvu, tramite il portale Teo Mammucari ha annunciato un stop ai suoi impegni professionali per questioni non chiarite ma che rimandano ad una condizione di difficoltà per ragioni private e non solo. “Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima”.

Si evince il rammarico tra le righe di Teo Mammucari, evidentemente provato dalle circostanze da lui accennate e forse anche dal turbinio mediatico scaturito dall’intervista a Belve non finita nel migliore dei modi. Tra l’altro, il conduttore si era raccontato poco dopo il confronto con Francesca Fagnani in un’intervista per Selvaggia Lucarelli; di fatto anticipando quella che è la notizia odierna. “Diciamo che quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene; ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta ma sto pensando di sospendere il teatro”. Queste le parole del conduttore alla giornalista e giurata di Ballando con le stelle 2024, dove ha aggiunto: “Ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv. Mi dicono che sono matto, ma non sto bene…”.