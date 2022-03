Perché Terence Hill ha detto addio a Don Matteo?/ “Hanno bocciato la mia idea e…”

Terence Hill spiega i motivi dell’addio a “Don Matteo”: “Dormivo cinque ore…”

Terence Hill ha detto addio a “Don Matteo”. L’attore si è raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ha spiegato il motivo per cui ha deciso di togliersi la tonaca da prete dopo tanti anni. Terence ha scelto di ridimensionare la mole di lavoro considerando i tempi estenuanti del set: “In realtà non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi. Durante le riprese di questa ultima stagione, le giornate di lavoro erano lunghissime, dormivo cinque ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante”. Terence Hill aveva proposto per questo motivo alla Rai di realizzare quattro film su Don Matteo come era avvenuto in passato per il Commissario Montalbano. La Rai ha però rifiutato: “Avevo proposto di fare quattro film all’anno, sul modello del Commissario Montalbano. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga”, ha confidato.

Terence Hill non si è pentito però della scelta che ha fatto: “Al personaggio non avrei potuto dare altro. Tutte le cose hanno un inizio e hanno una fine, ed è giusto così”. La serie è stata affidata ora a Raoul Bova che interpreterà Don Massimo. Terence Hill ha dato la sua benedizione rivelando che non sarebbe stato contrario se avessero affidato il suo personaggio a Raoul Bova: “Accade anche con l’agente 007 che è sempre James Bond a prescindere da chi lo interpreta. Io mi chiamo Terence, è il personaggio a chiamarsi Matteo. […] Ho portato via la tonaca di Don Matteo. Tornare per un cameo? Perché no”.

Terence Hill sta lavorando a nuovi progetti: “Lavorerò ancora…”

Terence Hill sta trascorrendo un periodo di riposo a Malibù insieme alla sua famiglia. Dopo essere andato a trovare suo figlio a Natale, l’attore ha decido di affittare una casa di legno sulla spiaggia. Un periodo che Terence sta sfruttando al massimo anche per dare vita a nuovi progetti: “Rimarrò sicuramente ancora qualche mese. Poi tornerò in Italia. […] È una vacanza di riflessione in cui sto sviluppando alcune sceneggiature per dei progetti che vorrei realizzare. Poi, certo, ne approfitto anche per riposarmi e per fare qualche gita. […] Ho finalmente ritrovato la calma, la gioia di pensare e di apprezzare le cose. Prima il tempo fuggiva, ora non fugge più”, ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni. In merito a questi progetti, ha annunciato che lavorerà ancora con Luca Bernabei e con la Lux Vide.

Terence Hill ha abbandonato il personaggio di Don Matteo anche se ha rivelato di aver provato un grande dolore nel lasciare i suoi colleghi: “E’ stato qualcosa di enorme. Quando il regista me lo propose partimmo un po’ alla ventura. Pian piano, andando avanti, ho cominciato a metterci del mio, a sistemare alcune battute che secondo me non funzionavano e mi sono affezionato sempre di più. Mi sono affezionato anche alla troupe: con il tempo quelle persone che si sono prese cura di me sono diventate una famiglia. Il dolore più grande è stato lasciare loro”, ha spiegato.











