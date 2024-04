Ida Platano rompe il silenzio dopo l’addio al trono di Uomini e Donne/ “Sto un po’ così ma sono grata per…”

Ida Platano scrive un lungo messaggio dopo l’addio a Uomini e donne e la fine del trono

La registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta il 23 aprile ha visto il crollo del trono di Ida Platano. Da settimane, ormai, il percorso della tronista scricchiolava a causa delle continue segnalazioni su Mario Cusitore, delle liti con quest’ultimo e con l’altro corteggiatore Pierpaolo Siano. A segnare il crollo del trono è stata la confessione fatta poi da Cusitore di aver incontrato una donna in un B&B. Da lì la decisione di Ida di eliminarlo definitivamente.

Rimasta sola con Pierpaolo, Ida ha poi ricevuto una seconda, dura batosta, visto che il corteggiatore ha ammesso che, seppure lei lo avesse scelto, avrebbe detto di no, sentendosi per lei una ruota di scorta. Anche Pierpaolo ha perciò lasciato lo studio, lasciando Ida da sola e in lacrime. La tronista ha dunque a sua volta lasciato lo studio, sancendo quello che, salvo colpi di scena, è la fine di un trono senza scelta e anche parecchio doloroso.

Ida Platano svela come sta dopo quello che è accaduto con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano a Uomini e Donne

A distanza di qualche ora da quanto accaduto durante la registrazione di Uomini e donne, Ida Platano ha deciso di rompere il silenzio con un lungo messaggio su Instagram. La tronista ha svelato quali sono le sue sensazioni, ringraziando poi tutti coloro che l’hanno supportata in questo percorso. “Ciao belli miei, come state? Spero voi tutto bene. Io sto un po’ così così… – ha esordito – Mi sentivo di dirvi delle cose. Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani, persone che si sono affezionate a me e di questo ne sono onorata e grata. Di cuore vi ringrazio perché in alcuni momenti NO mi siete stati vicino e di conforto, anche tramite uno schermo ho sentito la vostra anima e il vostro affetto.”

Così ha concluso: “Ringrazio anche tutte quelle Donne che si sono presentate di persona e ci hanno messo la faccia. Vi abbraccio forte e sono davvero grata di avere un seguito di persone Vere. Vi auguro una buona giornata, con affetto, Ida”. Parole, quelle di Ida, che sembrano proprio un addio.













