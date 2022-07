Perche Veronica Peparini lascia Amici 22?/ “Potrebbero esserci malumori con…”

Veronica Peparini lascia Amici 22

Dopo anni, la scuola di Amici 22 rinnova il corpo degli insegnanti. Dopo aver confermato Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, a lasciare la scuola più famosa d’Italia saranno Anna Pettinelli e Veronica Peparini. L’addio di quest’ultima è arrivato inaspettato facendo parte del talent show di Maria De Filippi da anni. Ad annunciare in esclusiva la scelta di rinnovare il corpo dei professori è Davide Maggio, ma cosa avrà spinto Maria De Filippi e la produzione a cambiare facendo spazio tra gli insegnanti al ritorno di Arisa e di Emanuel Lo?

“Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma. Lo fanno sapere fonti vicine all’insegnante di ballo e ad Andreas (suo fidanzato e ex ballerino del programma)”, è l’indiscrezione riportata tra le storie di Instagram da Amedeo Venza come riporta anche Novella 2000.

Veronica Peparini dopo Amici 22

Veronica Peparini, dopo anni, non dovrebbe far più parte del corpo degli insegnanti di Amici. La ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi avrà così in Emanuel Lo un nuovo insegnante che andrà ad affiancare Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Un cambiamento importante per la scuola di canale 5 che punta su un coreografo che, in passato, ha già fatto parte del cast e che, in seguito, è spesso tornato come giudice delle varie sfide.

I motivi, tuttavia, del presunto addio della Peparini e della Pettinelli ad Amici 22 restano solo indiscrezioni. Da parte della Peparini e della Pettinelli non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali così come l’ufficialità del ritorno tra gli insegnanti di Arisa ed Emanuel Lo non è ancora ufficiale.

