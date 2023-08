Perde la memoria dopo operazione ai denti/ Video, ragazza si innamora di nuovo del suo fidanzato

Ha fatto il giro del web e nel contempo del mondo, una favola d’amore con protagonista una ragazza che dopo aver perso la memoria per aver sofferto di amnesia, si è innamorata per una seconda volta del suo fidanzato. Il filmato è stato pubblicato nelle scorse ore dal sito de Il Fatto Quotidiano, e mostra chiaramente come l’amore superi ogni cosa. La protagonista è Isa, una giovane ragazza originaria degli Stati Uniti, che si era sottoposta ad un intervento odontoiatrico per rimuovere un dente del giudizio che le procurava dolore.

Un parasole gigante nello spazio per ridurre il caldo?/ “Ridurrebbe l'energia dell'1.7%”

Si tratta di un intervento che solitamente non presenta alcuna problematica, ma ad Isa ha avuto un effetto negativo: l’anestesia utilizzata durante la rimozione del dente ha causato una momentanea amnesia che le ha fatto dimenticare il suo partner, Joey. Non sappiamo come sia andata realmente ma è possibile ipotizzare il fatto che, dopo aver perso la memoria, la madre di Isa le abbia raccontato chi fosse Joey e quanto i due si amassero. Nel filmato in questione, pubblicato su TikTok, si vede l’incontro proprio fra i due ed è stato immortalato proprio dalla mamma: nel giro di poche ore è divenuto virale raccogliendo migliaia di visualizzazioni.

Entra in Chiesa di corsa e appoggia un bimbo vicino alla Madonna/ Video, mistero a Tenerife

PERDE LA MEMORIA, RAGAZZA SI INNAMORA DI NUOVO DEL SUO FIDANZATO: ECCO IL VIDEO

“Credo che Joey stia venendo qui. Ti ricordi di Joey?”, si sente la madre mentre parla con Isa, seduta in auto sul lato passeggeri dopo essere rientrata a casa dalla clinica. Poi la donna ha continuato: “Cosa? Pensi di sì? Vuoi vederlo?”, parlando con la figlia che non riusciva a esprimersi al meglio per gli effetti dell’anestesia. “Hai un ragazzo? Sì. Sì, ce l’hai? Vorresti vedere che aspetto ha? È proprio lì”. A quel punto è avvenuto l’incontro, con Isa che ha esclamato: “Sei bellissimo, hai dei begli occhi (…) Mi ami? Ohh…“.

Scienziati russi coltivano angurie in Antartide/ Video, l'incredibile esperimento riuscito

Numerosi utenti hanno ovviamente commentato il video in questione, come ad esempio chi ha scritto: “Lui che le parla con tanta dolcezza e lei che lo guarda con ammirazione… lo adoro“, ma anche “Questo è così dolce”. Clicca qui per vedere il video dell’incontro fra Isa e Joey dopo la perdita di memoria e la temporanea amnesia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA