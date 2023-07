Perla e Mirko, tradimento a Temptation Island 2023/ Lei: “caccia i cogli*ni e chiedi il falò”

Perla: “Mirko si sta vivendo una storia d’amore a Temptation Island 2023”

Perla a Temptation Island 2023 va nella camera di Igor. “Non voglio esagerare” precisa la ragazza, mentre Mirko nel pinnettu ribatte “non mi pento di nulla, io sono così. Non mi devo mai pentire di quello che sono, zero. E’ lei che provoca lui. La vita mi ha dato un regalo, devo pensarla così”. Dopo i filmati Mirko si sfoga con i ragazzi d’avventura: “il mio rapporto è diverso, mi vivo le emozioni, non sono venuto qui a fare il deficiente, non mi metto a ballare, io ho il cuore. Ho buttato 5 anni appresso ad una bambina. Deve uscire fino alla fine, non glielo chiedo il falò di confronto”. Intanto anche Perla viene chiamato a vedere dei filmati del fidanzato Mirko con la single Greta. “Certe cose bisogna viverle senza paura di farsi male” – dice Mirko alla single Greta.

Dopo i filmati Perla commenta con le compagne d’avventura quanto visto: “lui vuole uscire con questa persona e tu stai ancora là. Caccia i cogli*ni, chiede il falò, lui sta aspettando che sbaglio io, ma io da qui dentro esco in maniera dignitosa” – precisa Perla che commenta anche il pianto del fidanzato “ma tu piangi? Ma cosa? Io ho rispetto della nostra relazione e convivenza e ho rispetto dei miei sacrifici. Siamo cresciuti insieme, non è possibile che stai sminuendo il nostro rapporto. E’ stata una delle relazioni più importanti, in 4 anni ho fatto sacrifici”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Perla in lacrime a Temptation Island 2023 per il fidanzato Mirko

A Temptation Island 2023 è il momento di Perla e Mirko. Per la fidanzata è arrivato il momento di vedere l’ultimo filmato del fidanzato: “so che devo vedere qualcosa di pesante: un bacio o che hanno dormito insieme. Fatemi vedere questo video, così mi tolgo sto peso”. “Non lo so perchè mi devo sentire in colpa di essere felice e mi sembra una cosa assurda, voglio godere tutto. Nel momento in cui arrivo alla piena consapevolezza di dire che sono io”. Intanto Mirko va in spiaggia a vedere le stelle con la single tentatrice Greta che confessa: “era da tanto che non stavo così bene”.

Dopo i filmati Perla scoppia a piangere: “per fortuna che sono venuta qua, quanti problemi che neanche sapevo”. A rincuorarla ci sono Francesca e Vittoria. “Che devo stare a fare? A guardare il film, lui si sta infatuando di questa persona davanti agli occhi miei, si scrivono mille cose e non so neppure cosa si scrivono” – precisa in lacrime – “tu si sta vivendo una storia d’amore”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Mirko e Perla a Temptation Island 2023: la coppia in crisi per la single Greta e il single Igor

Perla e Mirko sono una delle coppie di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti condotto con grande successo da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti della coppia prosegue all’interno del bellissimo resort “Is Morous Relais” a sud della Sardegna con grande difficoltà. L’ultima puntata è terminata con la delusione di Perla nel vedere il fidanzato Mirko lasciarsi andare ad atteggiamenti molto intimi con la single Greta.

Le immagini lasciano presagire il peggio con Perla che arriva perfino a mettere in dubbio i sentimenti provati verso il fidanzato lasciandosi andare a confessioni molto personali con il single tentatore Igor. “Che a 25 anni mi manchi quella cosa, é grave” confessa Perla alle compagne di avventura lasciandosi andare anche ad una rivelazione: è molto attratta dal single Igor. “Con lui mi sento viva…” – rivela Perla alle ragazze. Che Perla abbia davvero deciso di lasciarsi andare con il tentatore Igor tradendo così il fidanzato Mirko?

Mirko e Perla si lasceranno a Temptation Island 2023?

C’è aria di crisi tra Mirko e Perla, una delle coppie concorrenti di Temptation Island 2023. Dopo le prime puntate, Mirko si è lasciato andare con la single tentatrice Greta confessando anche alcuni particolari della sua relazione con la fidanzata Perla. Tra i due è scattata una forte chimica mentale che presto potrebbero sfiorare anche in qualcosa di fisico. Lo stesso Mirko all’interno del villaggio dei fidanzati parlando con i compagni d’avventura non nasconde di trovarsi in grande sintonia con Greta e di provare anche un’attrazione fisica. I due, infatti, si lasciano andare a sguardi ed effusioni che infastidiscono non poco la fidanzata Perla. “Tutto mi immaginava, ma non questo” – è la reazione di Perla alla visione dei filmati.

Non solo, dopo aver ascoltato le parole del fidanzato Mirko, Perla si lascia andare dicendo: “le cose che dice a me…oddio che vomito…che nausea, raga”. Ma non finisce qui, visto che la bella salernitana si avvicina al single Igor facendo ingelosire il fidanzato Mirko. “Io non lo so…cinque anni della mia vita…cosa ho fatto?!?” – dice Mirko. Cosa succederà tra i due?











