PERLA E MIRKO IN CRISI A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lei gioca col tentatore Igor: “non la riconosco proprio”

A Temptation Island 2023 Perla e Mirko sono sempre più divisi. E’ arrivato per Mirko il momento di vedere alcuni filmati della fidanzata Perla in compagnia del tentatore Igor. “Ho perso un pò le parole. Il fatto che dice che lei è stata dietro a me a livello lavorativo, ma non è così. E’ il contrario. L’ho aiutata molto sotto ogni punto di vista a rifarsi e con me non c’è mai stato nessuno se non mio padre. Io vivo solo da quando ho 16 anni e così come non ci sono state altre persone non mi è servita lei” – dice Mirko che viene interrotto da Filippo Bisciglia pronto a mostrargli un nuovo video della fidanzata Perla.

TEMPTATION ISLAND 2023, TERZA PUNTATA/ Diretta: Perla umilia Mirko

Nel video Perla è sempre più vicino al tentatore Igor: “non la riconosco, anche io ho cominciato ad approcciare, ma tutto questo contatto fisico non l’ho cercato e non l’ho voluto perchè a me serve altro in questo percorso, ma vederlo con questo approccio quasi intimo con un’altra persona mi manda fuori di testa. Non la riconosco proprio”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

FRANCESCA E MANUEL IN CRISI A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lei: "Io cornuta? Lui è un verme viscido!"

Perla e Mirko a Temptation Island 2023: lui è preso dalla single Greta, la fidanzata “è uno schifo”

Nuovo video per Perla a Temptation Island 2023 che vede il fidanzato Mirko ancora in dolce compagnia con la tentatrice Greta. “Ci arrivi?” – domanda la single con lui che fa il finto tonto “la risposta qual è”. La stessa Perla è incredula e non capisce cosa si stiano dicendo i due. “Onestamente non mi viene neppure da piangere, ho rabbia. A parte tutto non sono abituata a vedere lui che approccia con un’altra persona, sentirlo parlare a bassa voce e lui pensa che è una cosa bella: fai schifo. Ad oggi ho la conferma che a lui piace, ho cambiato il mio giudizio nei suoi confronti “- commenta la fidanzata che assiste all’interesse del fidanzato verso un’altra donna.

Gabriela e Giuseppe si sono lasciati a Temptation Island 2023?/ Falò di confronto in lacrime: "Sto morendo"

“Per arrivare a parlare con gli altri ragazzi nella stanza vuol dire che davvero ci tiene” – precisa Perla che rivela “io da oggi non mi trattengo più. Mi vivo le mie cose”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Perla e Mirko a Temptation Island 2023: lei “è squallido a cercare il contatto con la single”

A Temptation Island 2023 è il momento di Perla e Mirko. Un nuovo video in arrivo per Perla chiamata nel pinnuettu in cui il fidanzato Mirko si racconta ancora alla tentatrice Greta. Non solo, i due hanno condiviso anche momenti di spiaggia lasciandosi andare a giochi sulla spiaggia prima di un refrigerante bagno nelle cristalline acque della Sardegna. Il video non stupisce più di tanto Perla che reagisce con le compagnie: “lo fa a forza a cercare il contatto fisico perchè ha visto delle cose mie. A me non è una cosa da morti, non faccio le battutine, sei proprio squallido, sei poca roba, sei bassissimo. Io psicologicamente mi sto preparando, lo conosco il mio fidanzato, so quello che vado incontro”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Perla e Mirko di Temptation Island 2023: manca il fuego

Perla e Mirko sono una delle coppie della nuova stagione di Temptation Island 2023, il reality show dei sentimenti presentato da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Durante l’ultima puntata i filmati di Mirko vicino alla tentatrice Greta deludono la fidanzata Perla. La ragazza più volte si è lamentata di aver lasciato la sua città per amore e per lui. “Per amore di Mirko mi sono trasferita e nonostante i miei sacrifici, aver lasciato famiglia, lavoro, amiche, ad oggi lui non mi rende felice. Da due anni è diventata una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione” – ha raccontato nel video di presentazione lamentando di una relazione apatica e senza stimoli.

“È diventata una cosa apatica, cioè lui è diventato apatico. Per me è noioso se non prende l’iniziativa” – ha detto Perla confessando che anche la sfera intima non è poi così pazzesca. “Tutto questo mi porta a spegnermi pure un po’ a livello intimo. Quando ci sto insieme c’è complicità, però lo stimolo iniziale…mi scoccia” – ha confessato la ragazza precisando – “voglio un po’ di fuego”. La reazione di Mirko è chiara: “l’hai spenta tu la fiamma, non l’ho spenta io”.

Perla e Mirko di Temptation Island 2023 divisi dalla tentatrice Greta?

Intanto Perla e Mirko sembrano cominciare a lasciarsi andare nei rispettivi villaggi di Temptation Island 2023 alla conoscenza dei single e delle tentatrice. In particolare è Mirko ad avvicinarsi alla tentatrice Greta a cui apre il suo cuore parlando di alcuni problemi legati alla relazione con Perla. Una storia che ha generato delle conseguenza anche nei rapporti coi genitori. “Non parlo con mia madre da quattro anni. Mi sono abituato, mi fa soffrire questa cosa. Ha quasi scelto lei per me, quindi non si è creato neanche un grande rapporto tra di loro. Non voglio darle la colpa, ha totalmente ragione Perla. Io faccio viaggio dove piango da solo, però se parliamo di questi discorsi entra in gioco la sua sofferenza e io reprimo la mia” – confessa Mirko a Greta.

Perla non ci sta e, dopo aver visto il filmato, precisa a gran voce: “non si parla di sciocchezze, è libero di fare ciò che vuole, gli ho sempre detto se prendi altre scelte, io me ne vado. Da quello che sto vedendo, lui non ha le palle di essere sincero. Non me lo aspettavo, parla dei problemi importanti, vedo imbarazzo, attenzioni, la felpa, il profumo. Non riesco a metabolizzare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA