Perla Vatiero choc: “Ho un ritardo di una settimana”/ Cosa è successo con Mirko Brunetti al Grande Fratello?

Perla Vatiero ha un ritardo: cosa è successo con Mirko?

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono riavvicinati ormai da alcune settimane, dopo l’ingresso di lei al Grande Fratello. Tra l’ex coppia ci sono stati diversi chiarimenti e, qualcuno pensa sia scoppiata anche la passione sotto le coperte. Ad avvallare questa tesi una dichiarazione che la concorrente ha fatto a Rossetti e Petris.

Parlando con le inquiline, Perla ha ammesso di avere un ritardo: “Sto aspettando da una settimana. No vabbè…con nessuno, sono due mesi…“. Scherzando Letizia dichiara: “Ecco qua. Guarda che un bambino ci mette 9 mesi”. A questo punto, però, Vatiero smentisce subito: “Non è possibile“. Dunque, sembra proprio che tra lei e Mirko non ci sia stata intimità nella casa.

Perla Vatiero crolla per la convivenza con Mirko e Greta: “Non ce la faccio più”

La convivenza con Greta Rossetti e Mirko Brunetti è diventata insostenibile per Perla che, ieri, si è lasciata andare alle lacrime. Nonostante si sia sempre dimostrata forte e determinata, dopo un confronto piuttosto importante tra l’ex tentatrice e Brunetti, Vatiero è crollata completamente piangendo a dirotto.

“Non ce la faccio più” ha dichiarato tra le lacrime la concorrente, assistita da Letizia e Giuseppe Garibaldi che hanno cercato di consolarla con poco successo. “Non sono di ferro” ammette la ragazza. Il bidello ha poi dichiarato: “Sei entrata che eri decisa, che non ti faceva paura niente…“ Tuttavia, il clima venutosi a creare in questo triangolo amoroso diventa sempre più pressante per loro. Cosa succederà in questi giorni? Brunetti tornerà con Greta spezzando di nuovo il cuore a Perla? Non rimane che attendere il naturale corso degli eventi.

