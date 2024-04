Perla Vatiero: “Come va con Mirko Brunetti? Sembra la prima volta!”/ “Perchè mi criticano? Forse è invidia…”

Perla Vatiero, televisivamente parlando, è la donna del momento; non è trascorso nemmeno un mese dalla sua vittoria al Grande Fratello 2024 e chiaramente l’attenzione è ancora rivolta con insistenza nei suoi confronti. La vincitrice del reality ha costruito in questi mesi un seguito piuttosto ampio, ragion per cui è appunto riuscita ad emergere al televoto più importante. Chiaramente, ora è il momento di consolidare il rapporto con la fanbase e non sono affatto rare le occasioni in cui, sfruttando i canali social, decide di confrontarsi e rispondere alle curiosità dei fan.

Come riporta Leggo, in uno degli ultimi interventi di Perla Vatiero sui social sono stati diversi i temi trattati; in primis, il grande supporto ricevuto durante l’esperienza al Grande Fratello 2024 fondamentale appunto per la vittoria. “E’ vero, molte di voi si sono immedesimate in me, nella mia storia… Io ho aperto il mio cuore senza filtri e ho affrontato tutto ciò che sentivo dimenticandomi di essere in televisione. La mia vittoria è stata questa: essere amata e apprezzata senza aver fatto nulla, solo per essere stata me stessa”.

Perla Vatiero e il rapporto con gli haters: “Non li capirò mai, ma per me conta solo l’amore…”

Perla Vatiero – come riporta il portale – non poteva poi non menzionare il decorso della love story con Mirko Brunetti. Grazie all’esperienza al Grande Fratello 2024 ha avuto l’opportunità non solo di farsi conoscere ma anche di ricostruire la sua storia d’amore più importante che, pochi mesi prima, era arrivata ai titoli di coda durante il percorso a Temptation Island. “Come è stato rivivere determinate emozioni con Mirko? Come la prima volta; sembra che il tempo non sia mai passato e che la storia non sia mai finita, è assurdo. Mi emoziono ancora come una bambina dopo anni”.

Infine – come riporta Leggo – Perla Vatiero si è espressa anche a proposito dei copiosi insulti e commenti poco carini ricevuti nel tempo. Una piaga che purtroppo abita i social e che spesso non è spinta da alcuna ragione reale o che comunque possa giustificare la veemenza di determinate posizioni. “Ci sta non piacere a tutti, ci sta criticare la ragazza che, in questo momento, è nell’occhio del ciclone. Ci sta criticare una vittoria e trovare il marcio in tutto, ci sta! Sarà invidia, sarà noia, sarà per il semplice gusto di parlare… Non lo so e non lo capirò mai; però va bene e si accetta anche questo”. La vincitrice del Grande Fratello 2024 ha poi aggiunto: “L’amore delle persone a me vicine è stato il motore di tutto ed è quello che conta. Mi arriva anche tantissimo amore dai fan, dalle persone che mi sostengono a prescindere dalle mie scelte; loro sono sempre state al mio fianco anche con una semplice parola”.











