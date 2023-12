Perla Vatiero critica Ilary Blasi: “Poteva evitare quello che ha fatto al viso”/ Gaffe al Grande Fratello!

Perla Vatiero critica Ilary Blasi al Grande Fratello 2023 per i suoi ‘ritocchini’

Perla Vatiero è finita ancora una volta nel mirino del web. Colpa di una frase su Ilary Blasi, detta nella Casa del Grande Fratello 2023, che ha fatto il giro del web. Tutto è partito nel corso di una chiacchierata con alcuni compagni d’avventura, come Marco Maddaloni e Letizia Petris.

Ilary Blasi e l'assenza di Francesco Totti alla recita di Isabel/ Web impazza sui motivi del forfait

Più che del lavoro di Ilary Blasi si è puntato l’accento sul suo aspetto fisico. Maddaloni ha allora detto la sua, dichiarando di trovare la conduttrice molto bella, oltre che una professionista nel suo lavoro. Letizia Petris si è detta d’accordo con lui, elogiando in modo particolare la sua bellezza: “Tanta roba”, è stata l’ammissione della gieffina.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: stesse vacanze di Ilary Blasi e Bastian Muller/ Gesto per i 13 mesi d'amore

Perla Vatiero, gaffe su Ilary Blasi al Grande Fratello: prima con Greta Rossetti…

A Maddaloni e Letizia si è allora accodata Greta Rossetti, che come loro ha sottolineato la bellezza di Ilary Blasi. L’unica a non dirsi d’accordo con loro è stata proprio Perla Vatiero. L’ex di Mirko Brunetti di Ilary ha infatti detto: “Anche se poteva evitare di fare tutto quello che ha fatto sul viso, perché…”. Il riferimento è ai ritocchi estetici della conduttrice, che secondo Perla potevano dunque essere evitati.

Non è la prima volta d’altronde che Perla Vatiero esprime la sua poca ‘simpatia’ per la chirurgia estetica. La gieffina aveva già criticato la sua ex rivale Greta Rossetti per i suoi ritocchini. Greta, d’altronde, non ha mai fatto mistero di aver ricordo alla chirurgia, motivo per il quale non si è risentita poi più di tanto delle dichiarazioni critiche di Perla, con la quale c’è anzi oggi un buon rapporto. Intanto le parole della Vatiero su Ilary Blasi hanno scatenato più di qualche mormorio nei suoi confronti.

Ilary Blasi incinta per non aver sciato a Sankt Moritz?/ Arriva la smentita: "Problemi al menisco"

parlando di ilary blasi ovviamente perla doveva criticarla dicendo che poteva evitare di farsi “tutto quello che si è fatta sul viso” mentre tutti stanno a dire quanto sia bella, è più forte di lei#grandefratello pic.twitter.com/qwEtmd9QHM — ᴊᴏʀᴅᴇᴇɴ 🎄 (@ghepardato) December 20, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA