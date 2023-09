Perla Vatiero, dedica a Igor dopo confronto con ex fidanzato Mirko/ “Voglio correre qualsiasi rischio con te”

Perla Vatiero, il suo cuore batte solo per Igor: dedica stupenda sui social

Perla Vatiero è felice al fianco del suo nuovo fidanzato Igor. Non potrebbe chiedere di meglio e il passato, in questo senso, è definitivamente alle spalle. Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, infatti, c’è stato l’attesissimo confronto tra Perla ed il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. I due, come molti ricorderanno, sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island e in poche settimane hanno appassionato il pubblico di Canale 5 con il loro viaggio nei sentimenti, che evidentemente non è ancora terminato.

Sia Perla Vatiero che il suo ex fidanzato Mirko infatti hanno lasciato il programma con i tentatori Igor e Greta e ad oggi hanno entrambi voltato pagina, cominciando nuove storie d’amore. Per Perla, nella sua vita adesso c’è solo Igor, una persona che le ha fatto battere il cuore come mai nessuno prima d’ora. La dimostrazione nelle toccanti parole che gli ha dedicato, parole che in breve hanno fatto il giro dei social.

La commovente dedica di Perla Vatiero al fidanzato Igor: “Sei entrato nella mia vita a piccoli passi…”

“Sei stato inaspettato”, scrive su Instagram Perla. “A piccoli passi sei entrato nella mia vita senza che me ne accorgessi, grazie alla tua simpatia e al tuo sorriso contagioso che illuminavano quei giorni al villaggio in cui vedevo solo nero”. Il ritorno alla quotidianità non è stato facile, spiega Perla, ma alla fine ha prevalso la voglia di continuare il nuovo viaggio intrapreso insieme.

“Non è stato facile starmi vicino e subire i miei sbalzi d’umore. Ma tu non hai mai rinunciato a me e mi sei rimasto accanto, facendomi superare le mie paure sull’aprirmi, sul lasciarmi andare, sul fidarmi. Grazie perché tutte le volte in cui mi chiudevo in me stessa, tu eri lì ad aprire uno spiraglio. Oggi voglio correre qualsiasi rischio con te, perché la paura di perderti aumenta e perché so che, comunque andrà, ne sarà valsa la pena”. Un messaggio che certifica un momento d’oro per Perla Vatiero e Igor, la cui storia sembra procedere per il meglio.

