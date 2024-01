Perla Vatiero difesa da Mirko Brunetti sulla questione cibo/ “Lui conosce le mie fisse, le mie insicurezze”

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti in difesa di Perla Vatiero sulla questione cibo

La puntata del Grande Fratello 2023 andata in onda lunedì sera ha visto tra i protagonisti Mirko Brunetti. Sebbene sia uscito dalla Casa e non sia più un concorrente, il ragazzo è stato più volte al centro di alcune dinamiche a distanza dallo studio, in particolare con Giuseppe Garibaldi, che ha più volte attaccato accusandolo di essere un giocatore e vedendo della malizia nel suo avvicinamento a Perla Vatiero. Proprio l’ex fidanzata ha più volte difeso Garibaldi, sostenendo che la loro sia un’amicizia pura e non ci siano secondi fini da parte di lui.

Sara Ricci "Ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello dopo il lutto? Per noi è lavoro"/ "Sugli insulti..."

Ma, nel corso dell’ultima diretta, Mirko Brunetti ha anche voluto lanciare un importantissimo messaggio di sostegno proprio a Perla. Memore di alcune battutine che la sua ex fidanzata ha ricevuto nella Casa, inerenti soprattutto al suo rapporto con il cibo e al suo amore per i biscotti e i dolci in generale, l’ex Temptation Island ha voluto rassicurarla dallo studio con una frase che ha scatenato un boato di applausi del pubblico: “Mangia tutti i biscotti che vuoi, che non devi cambiare niente del tuo fisico“.

Greta Rossetti innamorata di Vittorio Menozzi?/ Lei svela la verità: "Ho un mio pensiero su di lui"

Perla Vatiero e l’intervento di Mirko Brunetti: “Sa che mi faccio mille problemi“

Il riferimento è ad alcune battutine arrivate dalla Casa e indirizzate a Perla Vatiero, che hanno scatenato la polemica sui social contro i coinquilini che l’avrebbero giudicata per il suo rapporto con il cibo. Il messaggio in sua difesa arrivato da Mirko Brunetti le ha fatto sicuramente piacere, come rivela a Letizia Petris durante una chiacchierata al Grande Fratello 2023. Come mostra un breve video diffuso dagli utenti su X, la fotografa le ha chiesto per quale motivo Mirko sia intervenuto dallo studio per prendere le sue difese sulla questione legata al cibo.

Perla Vatiero: "Greta Rossetti? Non potrei mai essere amica con lei"/ "Fuori dal Grande Fratello..."

Perla, riconoscendo le sue personali insicurezze sul tema, ammette: “Lui l’ha detto perché sa che io, in cuor mio, mi faccio mille problemi perché conosce le mie fisse, le mie insicurezze, dov’è che pecco“. L’intervento di Brunetti, dunque, ha colpito in positivo Letizia ma soprattutto Perla, la quale è ancora legatissima al suo ex fidanzato nonostante la rottura consumatasi dopo Temptation Island.

Letizia le chiede come mai Mirko è intervenuto rassicurandola sulla questione cibo Perla “l’ha detto perché sa che in cuor mio mi faccio mille problemi, conosce le mie fisse e le mie insicurezze” Grazie Mirkeo per aver ritagliato un momento per questo, le serviva 🤍 #perletti pic.twitter.com/ksyUxn7xUN — Le perle di Perla (@vatierocomanda) January 16, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA