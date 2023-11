Perla Vatiero e Mirko Brunetti, il chiarimento al Grande Fratello/ “A Temptation Island ho sbagliato”

Grande Fratello 2023, il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero nella Casa dopo la diretta

Nella casa del Grande Fratello arriva il tanto atteso momento del confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Nelle scorse ore la ragazza ha fatto il suo ingresso in gioco, secondo i telespettatori con la precisa volontà di riprendersi l’ex fidanzato. Oggi nella casa più spiata d’Italia è già andato in scena il confronto tra Mirko e Perla Vatiero, che si sono affrontati tornando sulla fine della loro relazione, risalente alla scorsa estate quando i due si sono presentati a Temptation Island. “Ok posso aver sbagliato nell’esprimermi. Però voglio chiarirmi. Io non ho detto che sei sempre stato apatico. Altrimenti sarei stata con te cinque anni? Però lo sei diventato negli ultimi mesi. Questo volevo dire, non che sei sempre stato noioso. Anzi, non l’ho mai inteso in quella maniera. Mi fa piacere allora che ci sia stato questo chiarimento” la replica di Mirko a Perla Vatiero.

Immediata la replica di Mirko Brunetti, che pare aver apprezzato l’ammissione di colpa di Perla. “Ah ecco, allora così va bene, perché io non sono apatico”. Un confronto dal quale Perla Vatiero e Mirko ne escono sicuramente rafforzati, anche se saranno i prossimi giorni quelli decisivi per comprendere se potrà mai esserci davvero una ritorno di fiamma. Nel frattempo nella casa del Grande Fratello sta per arrivare anche Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island e fiamma di Mirko dopo la fine della storia con Perla Vatiero.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, come andarono le cose a Temptation Island

L’ingresso nella casa del Grande Fratello di Perla Vatiero ha riacceso le speranze dai fan suoi e di Mirko Brunetti, che non hanno mai abbandonato le speranze dopo la fine della loro storia a Temptation Island. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia e andato in onda questa estate, tra Perla Vatiero e Mirko andò in scena un duro confronto, rimasto nella mente dei telespettatori.

In quell’occasione Perla Vatiero si è espressa così su Mirko Brunetti, evidenziandone i difetti: “Per me è noioso, lui è un ragazzo moscio. Alcune volte non lo capisco proprio e mi fa cadere le p***e a terra. Io mi scoccio e questa storia mi ha stufato un po’, perché io sono una dinamica e che ama sempre fare qualcosa. Se io mi annoio capisco che le cose non vanno come dovrebbero. Ed è anche per questo che siamo qui. E poi io sono anche una ragazza passionale e anche in quello… Come va il nostro privato da quel punto di vista? Non bene, ultimamente poi passano anche settimane. Lui è così e a me crolla proprio tutto” la rivelazione di Perla Vatiero. “Pure in quelle situazioni dove siamo io e lui in camera lui è così. Poi succede, finisce e ha subito il telefono in mano” lo sfogo di Perla Vatiero nel programma di Canale Cinque.

