Perla Vatiero: “Ecco cosa mi manca di più di Mirko Brunetti”/ “Nuovo amore al Grande Fratello? Impossibile”

Grande Fratello 2024, Perla Vatiero confessa su Mirko Brunetti: “Mi manca tutto”

Perla Vatiero è tornata a parlare dell’ex Mirko Brunetti, uscito dalla casa del Grande Fratello 2024 poche settimane fa. Incalzata da Letizia Petris, la giovane napoletana ha confessato cosa gli manca di più e se, adesso che è definitivamente single, potrebbe pensare lasciarsi andare ad una conoscenza con qualche altro inquilino della casa. Perla si è lasciata andare alle confessioni in maniera molto schietta e sincera. Innanzitutto ha rivelato che Mirko è stato un valido e fondamentale aiuti per lei nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

Perla Vatiero, nel dettaglio, ha confessato: “Cosa mi manca di Mirko? Che domanda difficile, l’ho vissuto venti giorni di quotidianità quindi cos’è che mi manca…un po’ tutto non c’è una cosa in particolare mi manca proprio la persona in se per se, hai un punto di riferimento che va oltre qualsiasi cosa il fatto che ti senti al sicuro. Quando io sono entrata vuoi o non vuoi vedere che c’era lui, che comunque mi ha dato tanto, era comunque un punto di riferimento.” Una volta uscito, però, il ragazzo è stato chiaro e categorico ed ha messo un punto su entrambe le possibili storia non solo su quella con l’ex storica ma anche su un possibili ritorno di fiamma con Greta Rossetti.

Perla Vatiero non ha dubbi: “Nuovo amore al Grande Fratello? Impossibile”

Durante la chiacchierata con Perla Vatiero, Letizia Petris le ha chiesto se adesso che il suo cuore è libero vorrebbe una nuova storia magari addirittura all’interno del Grande Fratello 2023. Del resto lei stessa ha messo un punto ad una storia complicata fuori del reality per iniziare una storia con il concorrente Paolo Masella, la sua scelta non fu facile ma con il tempo si rivelò giusta. Su questo però, l’ex di Mirko Brunetti non ha dubbi ed ha smentito categorica: “Io non potrei fare quella un pò più stupida o giocherellona con qualcuno perché sono troppo incasinata e mi incasinerei ancora di più”

Perla Vatiero ha poi aggiunto che con Mirko Brunetti ha trascorso gran parte della sua vita e che per lei è sempre stato un punto di riferimento e lo è stato anche dentro la casa del Grande Fratello 2023 per tutti i giorni che hanno trascorso lì dentro e che sicuramente adesso tra i due c’è affetto e stima ed anche se deve fare ordine nei suoi sentimenti esclude totalmente un possibile ritorno di fiamma.











