Perla Vatiero in lacrime al Grande Fratello 2023 dopo una lite con Stefano Miele/ “Ha rovinato tutto!”

Grande Fratello 2023, le parole di Stefano Miele feriscono Perla Vatiero

Ore difficili per Perla Vatiero al Grande Fratello 2023, la giovane è letteralmente crollata in un pianto di sfogo dopo aver discusso con Stefano Miele in presenza di altri coinquilini. Tutto sarebbe partito dalla tesi del concorrente che avrebbe inveito contro la giovane per i suoi modi – a suo dire – troppo aggressivi. Tale definizione pare abbia portato l’ex di Mirko Brunetti a rivivere una sorta di dissidio interiore in virtù di un nervo ancora scoperto.

“E’ una cosa su cui ho lavorato e ci sto lavorando, ma non riuscirei mai ad esserlo, nemmeno se volessi”, queste le parole di Perla Vatiero – come riporta il sito ufficiale del Grande Fratello 2023 – in preda alle lacrime dopo la discussione con Stefano Miele. La concorrente, come sottolineato, è rimasta interdetta e al contempo ferita dalle parole del coinquilino dicendosi appunto contraria a qualsiasi forma di aggressività a differenza di quanto asserito da Miele.

Perla Vatiero, crisi di pianto al Grande Fratello 2023: “Quello che dice Stefano…”

A dare manforte a Perla Vatiero sono subito accorse Monia La Ferrera e Letizia Petris, entrambe altrettanto contrariate rispetto alle invettive di Stefano Miele. La prima ha approfittato del momento per ribadire il suo punto di vista sul concorrente, a suo dire spesso protagonista di comportamenti e parole poco condivisibili: “Lui prima dice una cosa, poi la ritira…”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la fotografa: “Lui dice cose su di noi e poi chiede scusa prima della puntata pensando di ripulirsi le mani, ma non funziona così”.

Lo sfogo di Perla Vatiero – in lacrime dopo la lite con Stefano Miele – è durata diversi minuti e, stando alla clip pubblicata dal Grande Fratello 2023, non sono bastate le parole delle amiche per calmare la ragazza palesemente ferita. “Ha peggiorato tutto” – ha affermato in lacrime l’ex di Mirko Brunetti – “Quando per avere ragione mi ha detto che il problema reale è che non avevo chiesto per favore!”.











