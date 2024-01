Stefano Miele deluso da Anita Olivieri: “Mi ha detto cose ben peggiori”/ “Doveva chiedermi scusa, ma…”

Grande Fratello 2023, Stefano Miele sempre più distante da Anita Olivieri

Al Grande Fratello 2023 permane il risentimento di Stefano Miele nei confronti di Anita Olivieri. Memore della discussione avuta nel corso dell’ultima puntata, in riferimento alla litigata con Giuseppe Garibaldi, lo stilista si confida con Rosy Chin e rivela di non essere intenzionato a perdonare la coinquilina. “Io dovrei chiarire con Letizia, Anita no. Con Letizia va meglio, Anita…“, ammette, come mostra un video condiviso sul sito del reality.

La chef cerca di prendere le difese della Olivieri, elogiandola di fronte al ragazzo e invitandolo ad un confronto con lei: “Anita, credimi, è una persona dolce e molto sensibile. Io ti vedo predisposto all’apertura del confronto, sempre. […] Io la conosco molto di più e credimi, lei assolutamente non voleva intendere quella cosa del Sud“. Il riferimento è alla discussione dell’ultima puntata, dove Anita era stata accusata di aver difeso Garibaldi perché, a suo dire, il ragazzo verrebbe da un piccolo paese del Sud e, dunque, non avrebbe usato i termini adeguati nella lite avuta con Stefano.

Stefano Miele: “Mi ha detto cose ben peggiori, le ha dette perché le pensa“

Stefano Miele, tuttavia, si è reso conto che non sono arrivate delle scuse da parte di Anita Olivieri e questo lo spinge a non riconciliarsi con lei: “Quando tu non vuoi intendere, uno fa un passo indietro e dice scusa. Qua nessuno l’ha fatto. Letizia idem“. Ricordando poi alcune accuse della ragazzo, lo stilista ammette: “Anita mi ha detto cose ben peggiori, le ha dette perché le pensa. E te le ripeto. Ha detto che io cercavo di base un pretesto per fare una dinamica, e soprattutto che fossi stato influenzato da Beatrice“.

Il punto d’incontro tra Stefano e Anita, dunque, sembra ancora piuttosto lontano. Il concorrente del Grande Fratello 2023, come riporta sempre il sito del reality, confida a Rosy in riferimento alla Olivieri: “Doveva chiedermi scusa, ma si preoccupa della sua reputazione“.











