Dopo la fine della storia con Mirko Brunetti, Perla Vatiero ha voluto – di nuovo – rompere il silenzio rivolgendosi ai fan, che nelle ultime ore stanno decisamente esagerando. Dopo soli due giorni dall’annuncio della rottura, l’ex gieffina è presa di mira da hater e sostenitori della ex coppia, che la criticano per aver posto fine ad una delle relazioni più chiacchierate di questi ultimi tempi. La vincitrice del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini non si è più trattenuta e ha parlato ai fan tramite un comunicato social, in cui ha anche annunciato di voler sparire per un po’ dal suo profilo Instagram, il che ha generato panico tra i seguaci.

Nelle ultime ore, infatti, non c’è tregua per la povera Perla Vatiero, che ha addirittura dovuto sentire notizie come lo svenimento di alcuni fan dopo la rottura con Mirko, con tanto di gita al Pronto Soccorso per alcuni di loro. Nel suo profilo Instagram ha spiegato di sentirsi molto delusa e triste per la cattiveria e l’odio che si stanno diffondendo dopo la fine di questa tormentata relazione. “Avevo chiesto un po’ di rispetto”, continua Perla, che ribadisce quanto questo periodo sia particolare e doloroso. “Ripeto per l’ennesima volta che è stata una scelta di entrambi”, scrive l’ex gieffina ai fan, spegnendo poi la voce secondo la quale ci siano state terze persone ad averli allontanati.

Perla Vatiero sulla fine della storia con Mirko: “Mia sorella non c’entra niente”

Poi, Perla Vatiero prosegue nel suo discorso, intimando di smettere di fare supposizioni assurde quando non si conoscono i reali problemi della loro coppia, problemi che hanno deciso di non divulgare. Perla ha poi confessato che la cosa che le ha fatto più male è stata quella veder attribuita la colpa per la fine della relazione a sua sorella: “Lei non ha mai influenzato le mie scelte”, ribadisce la Vatiero, addolorata e delusissima dai seguaci.

Poi, si è anche aperta rispetto alla sua salute mentale: “Sto andando in terapia da un mese e mezzo”, confessa, dicendo di stare molto male e di avere tanta ansia, soprattutto perché le persone che la amano iniziano a stare male per lei. In terapia le è stato anche consigliato di staccare un po’ dai social, cosa che farà a breve per guarire e proteggersi dal clamore mediatico. Poi conclude, dicendo di non essere mai stata manipolata, ringraziando i fan più rispettosi.

