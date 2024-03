Perla Vatiero piange per Alessio al GF: “Falso con me? Io vedo amicizia”/ Mirko la avverte: “Sei ingenua”

Perla Vatiero e Alessio Falsone, amicizia in crisi al Grande Fratello 2024? Il confronto in diretta

Arriva il momento del confronto definitivo tra Perla Vatiero e Alessio Falsone in diretta al Grande Fratello 2024. I due si sono allontanati negli ultimi giorni, in particolare da quando Alessio ha iniziato la sua relazione con Anita Olivieri. Signorini pone l’accento su questo allontanamento, chiedendo a Perla se si senta presa in giro da lui.

“Presa in giro? Mi sono posta tante domande. – ha esordito lei – Sicuramente, vista la situazione, ho messo in dubbio Alessio. Una delle tante domande, visto che è normale che uno se le fa, è che può magari far bene tenermbi buona. Poi però ho pensato che in altri gesti vedo quanto lui ci tiene a me a livello di amicizia.”

Mirko Brunetti attacca Alessio Falsone, Perla Vatiero in lacrime

Alessio Falsone però si difende: “Mi sono staccato perché mi sono avvicinato ad Anita. Ho chiesto anche scusa però mi aspettavo comprendessero.” “Il mio discorso non era per Anita. Quel momento però non lo hai condiviso con noi.” risponde però Perla. Signorini però chiama in causa anche Mirko Brunetti, presente in studio.

“Una grandissima caduta di stile da parte di Alessio. – tuona Mirko contro Falsone – Questo giochetto che fa col piede non si fa nei confronti di una persona che consideri amica. Lei è troppo ingenua, sei troppo buona. Non ti scodare mai che quello è un gioco.” Perla crolla in lacrime: “Non lo dimentico, però sinceramente il mio non fidarmi è per il fatto che tu alludessi. – dice a Mirko – Io posso dire che in determinati atteggiamenti lui mi dimostra il bene che mi vuole. Quando Perla litiga, Alessio è sempre presente per difenderla.” conclude.

