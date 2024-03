Perla Vatiero: “Simona Tagli non merita la finale”/ Lei replica: “Io me la porto a casa e sono contenta!”

Grande Fratello 2024, Perla Vatiero ‘boccia’ Simona Tagli come finalista

La diretta della semifinale del Grande Fratello 2024 è stata chiaramente cruciale in ottica verdetti. Il quarto finalista è stato decretato da un televoto flash con protagonisti Simona Tagli, Sergio D’Ottavi e Federico Massaro; l’ultimo ha dovuto lasciare il reality in maniera definitiva, ma la vera sorpresa è stata l’accesso in finale dell’amica di Beatrice Luzzi.

Il nome di Simona Tagli tra i finalisti del Grande Fratello 2024 ha sicuramente diviso gli appassionati e i protagonisti del reality. Per Cesara Buonamici l’esito era prevedibile, soprattutto in virtù della vicinanza a Beatrice Luzzi, regina indiscussa di questa edizione del programma. Contrariato e diretto invece il parere di Perla Vatiero, carpito da Rebecca Staffelli in un fuorionda e prontamente proposto ad Alfonso Signorini.

Simona Tagli si gode la finale del Grande Fratello 2024: “Il pubblico è sovrano!”

Il conduttore del Grande Fratello 2024, al rientro trionfale di Simona Tagli in casa – in qualità quarta finalista del reality – non poteva lasciarsi scappare l’occasione di incalzare Perla Vatiero a proposito della contrarietà al traguardo raggiunto dalla coinquilina. “Rebecca mi ha detto che quando Simona è stata proclamata finalista non hai avuto una bellissima reazione…”.

Perla Vatiero ha risposto alla curiosità di Alfonso Signorini in maniera piuttosto diplomatica: “Essendo obiettiva, per il percorso, nonostante con Federico abbia avuto degli scontri penso sia più normale che arrivasse lui in finale. E’ stato qui 3 mesi e mezzo, lei molto meno. Federico si è messo più in gioco di lei, in casa non interagisce proprio con tutti”. Appurate le parole della coinquilina, perentoria e soddisfatta è stata la replica di Simona Tagli: “Se sono d’accordo? Io prendo la finale, me la porto a casa e sono contenta! Ringrazio il pubblico che è sovrano su queste cose…”.

