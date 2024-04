Perla Vatiero: “Tatuaggio di Mirko Brunetti e Greta Rossetti? Ecco che fine farà”/ Chiarimento in diretta

Perla Vatiero svela: “Mirko Brunetti il tatuaggio fatto insieme a Greta Rossetti lo rimuoverà presto”

Finito il Grande Fratello 2024 la vincitrice Perla Vatiero e Mirko Brunetti si stanno vivendo la loro rinata storia d’amore anche se entrambi vogliono procedere per gradi e quindi non solo non c’è nessun matrimonio in vista ma neanche una convivenza. In questi giorni, però, la coppia condivide spesso momenti di quotidianità sui social e durante una di queste dirette gli è stato chiesto che fine farà il tatuaggio che si sono fatti insieme Mirko e Greta.

Marco Maddaloni: "Quando ha vinto Perla ho esultato"/ "Il Grande Fratello? Non pensavo di poter dare tanto"

Chi nei mesi scorsi ha seguito Temptation Island, infatti, conosce bena la storia del famoso tatuaggio. Mirko Brunetti pochi giorni dopo essere uscito dal reality avendo lasciato Perla e con la tentatrice Greta ha fatto un tatuaggio insieme, appunto, a Greta Rossetti. In segno del loro ‘amore’ si tatuarono sul braccio la scritta “I tuoi occhi, la mia cura” e sui social i commenti ironici per il gesto durarono giorni. Tuttavia, adesso che i due si sono lasciati e l’ex concorrente del Grande Fratello è ritornato insieme alla storica fidanzata che fine farà questo tatuaggio? A rispondere in una diretta Instagram è stata Perla: “Se toglierà il tatuaggio? Sì, a momenti lo toglierà”.

Beatrice Luzzi torna a recitare dopo il Grande Fratello?/ "Diverse proposte lavorative", lo scoop bomba

Mirko e Perla confessano: “Vogliamo viverci la nostra storia con leggerezza”

Dopo il ritorno di fiamma all’interno della casa del Grande Fratello 2024, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno tanti progetti per il futuro, ma voglio procedere con calma gradino dopo gradino. Ospiti nella scorsa puntata di Verissimo, infatti, hanno rivelato: Abbiamo fatto dei grandi passi troppo presto, adesso dobbiamo viverci con spensieratezza e normalità, piano piano. Dobbiamo riassestarci un pò.”

La giovane, invece, sui sentimenti che prova nei confronti del 28enne ha ammesso: “È l’uomo della mia vita, non ho mai smesso di pensarlo. Non andremo a convivere subito, devo prima riprendere in mano la mia vita” Insomma, sarà il tempo a testimoniare come si evolverà la relazione tra Mirko e Perla ma nel frattempo il famoso tatuaggio del giovane fatto insieme a Greta presto verrà rimosso.

Giselda Torresan furiosa con Rita Dalla Chiesa dopo i commenti a Perla/ "Il pubblico ha scelto lei"













© RIPRODUZIONE RISERVATA