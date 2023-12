Perla Vatiero: “Volevo lasciare Temptation Island ma non mi facevano andare via”/ Confessione choc al GF

Perla Vatiero, al Grande Fratello spunta la rivelazione su Temptation Island

Per Perla Vatiero è tempo di rivelazioni nella casa del Grande Fratello. La gieffina, nella diretta dell’11 dicembre, ha avuto la possibilità di avere un confronto nella Casa con Mirko, eliminato dal programma lo scorso sabato per lo stupore di tutta la casa. Nel corso della chiacchierata che Alfonso Signorini ha voluto concedere a Perla Vatiero e Mirko, i due hanno avuto anche la possibilità di rivivere ciò che hanno vissuto a Temptation Island, con la Vatiero che a quel punto si è anche lasciata andare a una confidenza su quanto vissuto nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

La stessa Perla Vatiero, dopo aver viaggiato tra i ricordi di Temptaion Island, si è commossa, confidandosi con alcuni degli altri compagni di gioco al Grande Fratello. Ma in un video ripreso dalla diretta, il pubblico ha notato una frase detta da lei che riguarda Temptation Island. Sappiamo infatti che Perla e Mirko hanno lasciato il programma alla quinta puntata. Ma a quanto pare, la gieffina avrebbe voluto andarsene prima dal format. In un video circolante sui social, si nota infatti Perla rivelare ai compagni che la sua decisione sarebbe stata quella di andare via anzitempo dal format. Dal labiale di Perla più di un utente ha notato che sembra dire: “ma non mi facevano andare via” ovviamente riferendosi alla sua esperienza con Mirko Brunetti.

Perla Vatiero difende l’ex fidanzato al Grande Fratello

Nonostante le possibilità di rivedere insieme Perla Vatiero e Mirko Brunetti sembrano ridotte al lumicino, tra i due ex fidanzati regnano rispetto e buoni rapporti. Perla nelle scorse ore, dopo aver ascoltato la confessione di Greta Rossetti, che ha ammesso come Mirko le avesse chiesto di mettere al mondo un figlio, ha preso le difese dell’ex fidanzato.

Perla Vatiero, interagendo con alcuni compagni di gioco, si è così espressa sull’ex compagno: “Mirko ha detto che magari hanno rischiato, come può succedere a una coppia. Giusto? Il rischio può capitare. Ah, Greta ha detto che lui voleva figlio? Ma proprio lei ha messo in mezzo sta cosa? L’ha tirato fuori proprio lei qui dentro? Io quello non mi spiego è cosa gli è passato a lui per la testa – ha proseguito Perla Vatiero -. Sta cosa del figlio e non del figlio, ma dai ragazzi. E se Mirko ha detto questa cosa come battuta lei non doveva ripeterla qui dentro in questo contesto. Non aveva senso che lei lo dicesse” lo sfogo di Perla Vatiero.

