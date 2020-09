Pes 2021 disponibile/ Video, Konami punta sul season update al costo di 29.99 euro

Esce oggi Pes 2021, o meglio eFootball Pes 2021 season update. Di cosa si tratta? Come si può intuire dal titolo in questione, non sarà disponibile un nuovo vero capitolo di Pro Evolution Soccer, la storica simulazione calcistica firmata Konami, bensì una sorta di upgrade appunto del capitolo 2020, con tutte le novità di roster, di maglie e di squadre. La decisione è stata presa principalmente per via del lancio imminente delle nuove console Ps5 e Xbox Series, e probabilmente, diciamo noi, anche per le molteplici incertezze degli ultimi mesi legati al coronavirus. Fatto sta che eFootball Pes 2021 season update sarà un gioco stand-alone, quindi non necessiterà per funzionare di Pes 2020, l’unica “pecca” è che a livello grafico e di gameplay sarà lo stesso del suo predecessore. Non mancano comunque le chicche per tutti gli amanti del calcio, a cominciare dalla licenza in esclusiva della Roma e ovviamente i vari upgrade dopo i trasferimenti e le promozioni/retrocessioni.

PES 2021 DISPONIBILE: PRONTA GIA’ UNA PATCH DAY ONE

Il tutto sarà poi aggiornato una volta inserito il disco nella console, con una nuova patch che farà un ulteriore update dell’update, come specificato da Konami: “A causa dei ritardi con cui si sono conclusi diversi campionati, alcune leghe e licenze verranno aggiornate tramite una patch al day-one, altre leghe e licenze verranno aggiornate successivamente mediante un Data Pack disponibile per il download dopo il lancio”. Il nuovo Pes sarà disponibile in versione fisica o digitale e in copertina troveremo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, nonché le due stelline di United e Bayern, Marcus Rashford e Alphonso Davies. Il prezzo sarà di 29.99 euro, una cifra senza dubbio non impossibile, mentre per la versione “Club Edition”, bisognerà sborsare qualcosa di più, 34.99 euro. Inoltre, previsto uno sconto del 20% per tutti coloro che dispongono già di Pes 2020, basta che il nuovo capitolo venga acquistato entro il 29 ottobre del 2020.





