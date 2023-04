Pesce d’aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Stanno continuando a circolare curiosi Pesci d’aprile 2023 sul web. Fra i tanti anche quello che ha preso di mira l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ufficialmente incriminato dal Gran giurì nella giornata di ieri per la vicenda del pagamento di 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels. Ebbene, quei buontemponi del quotidiano Il Mattino di Puglia e Basilicata hanno deciso di ironizzare sulla vicenda del tycoon, pubblicando in prima pagina sulle colonne di sinistra l’articolo “Trump ai lavori forzati in un bordello”. Ovviamente si tratta di una notizia fake, finta, e basta appunto il titolo per capirlo, visto che lavorare in un bordello, seppur possa essere faticoso magari dal punto di vista degli orari, non ci sembra affatto un lavoro forzato.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Altro Pesce d’aprile 2023 è quello, decisamente curioso, di Sega, nota software house giapponese dei videogiochi, che su Steam ha deciso di pubblicare un videogioco che si chiama The Murder of Sonic the Hedgehog, ovvero, l’uccisione di Sonic, il mitico porcospino che da quarant’anni appassiona videogiocatori di tutto il mondo. Si tratta di fatti di un romanzo visivo in cui bisogna risolvere l’omicidio dell’amato riccio, ma la società ha fatto subito chiarezza: “Attenzione, la saga di Sonic non finirà affatto oggi”. Meno male. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

PESCE D’APRILE 2023, VANDALI DEVASTANO LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 7

Oggi è l’uno aprile 2023 il che significa che si festeggia oggi il Pesce d’aprile. La tradizione vuole che quella odierna sia una giornata di grandi scherzi, una sorta di carnevale, e nel corso degli anni anche la stampa e i media hanno voluto prendere parte a questa speciale festa, raccontando frottole verosimili. L’Italia non è da meno e già stanno circolando le prime “balle spaziali” sul web, come ad esempio quella raccontata da anticipazionitv.it, secondo cui la casa del Grande Fratello Vip 7, ormai prossima a vivere l’ultimissima fase del reality show di casa Mediaset, sarebbe stata presa di mira da alcuni vandali.

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

Come si legge sul sito “Durante la scorsa notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 dei vandali sono riusciti ad introdursi eludendo la sorveglianza e, una volta all’interno, hanno iniziato a rompere tutto quello che trovavano”. I vip, durante la devastazione erano a letto a riposare quando hanno sentito improvvisamente dei rumori e alcuni di loro si sono quindi alzati per cercare di capire cosa fosse successo, e hanno trovato la casa distrutta. “La vicenda del disastro al Grande Fratello Vip 7 – conclude il sito – rimarrà impressa nella memoria di tutti, soprattutto dopo che è stato scoperto che a fare questo disastro è stato il pesce d’aprile!!!!”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

PESCE D’APRILE 2023, SCHERZI CELEBRI E IDEE DIVERTENTI: DA GOOGLE NOSE AGLI UFO

Il Pesce d’Aprile 2023 è arrivato. Gli scherzi e le burle, in queste ore, sono dietro l’angolo. Il web si sta riempiendo di fake news, con i giornalisti che per una volta all’anno possono smettere di verificare la credibilità delle notizie. Nella realtà, invece, è fondamentale guardarsi le spalle per essere sicuri di non avere attaccati alla schiena dei simpatici cartelli. L’1 aprile è insomma la data per eccellenza per coloro che amano ridere, con tanti bizzarri aneddoti che sono rimasti nella storia di questa particolare ricorrenza del Pesce d’Aprile 2023.

La tradizione di questa giornata del Pesce d’Aprile 2023 è particolarmente lunga e con l’avvento dei media si è ulteriormente amplificata. Basti pensare a ciò che accadde nel 1938, quando venne mandato in onda un programma radiofonico basato su “La Guerra dei Mondi”, il romanzo di fantascienza di Herbert George Wells che narra di una invasione aliena.

In tantissimi credettero che realmente gli Ufo fossero sbarcati sulla Terra, tanto che si diffuse il panico. Nel 1977, invece, il The Guardian dedicò un enorme servizio all’inesistente arcipelago di San Serriffe (il nome fa il verso al carattere tipografico sans serif), le cui isole erano a forma di virgole e punti. In molti sperarono di potere far presto una vacanza memorabile in quella località, ma rimasero delusi. In tempi più recenti, nel 2013, invece, Google annunciò l’uscita di “Nose”, un’applicazione rivoluzionaria che avrebbe permesso agli utenti di registrare, inviare e sentire gli odori tramite il cellulare. Tutti ci cascarono e non vedevano l’ora di scaricarla!

PESCE D’APRILE 2023, SCHERZI DA FARE AGLI AMICI: LE IDEE PIÙ DIVERTENTI

Il Pesce d’Aprile 2023, ad ogni modo, è anche una ricorrenza da vivere tra amici. È per questo motivo che, pur rimanendo in allerta, in tantissimi stanno preparando dei divertenti scherzi per colpire i propri conoscenti e non solo. Anche in questo caso ci sono dei veri e propri must have. Per esempio, per coloro che devono accontentarsi di una burla a distanza, può essere sufficiente un semplice messaggio su Whatsapp: “Scusa, mi sono reso conto che con te ho esagerato. Il mio scherzo è stato veramente di cattivo gusto. Firmato, la Natura”, questo il simpatico testo. In alternativa: “Tu hai sex appeal, tu hai stile, tu hai intelligenza, tu hai bellezza, Tu hai il fascino, e io… Io ho sbagliato il numero, scusa”.

Per degli scherzi dal vivo, invece, spazio alla creatività: si va dai tradizionali post it appesi alla schiena dell’amico distratto fino ai disegni col pennarello sul viso del malcapitato che stava dormendo. I più cattivi della famiglia, invece, si divertiranno a spruzzare sullo spazzolino della mamma o del papà qualche goccia di limone e po’ di sale oppure ad appallottolare la carta igienica e a metterla nelle loro scarpe.











© RIPRODUZIONE RISERVATA