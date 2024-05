Petit, chi sono i genitori del cantante di Amici 2024/ L’amore per sua nonna: “Dopo la sua scomparsa…”

Il percorso ad Amici 2024 di Petit – all’anagrafe Salvatore Moccia – è stato forse tra i più incisivi, emozionanti e scanditi da una parabola in crescita che sicuramente lo porterà a dare seguito ai primi passi nella musica fatti nella scuola più seguita d’Italia. Ma il sogno non parte da qui, inizia molto prima e i genitori di Petit sono stati fondamentali come supporto, sempre amorevoli e primi ad essere convinti delle sue possibilità di farsi largo nell’industria discografica.

Ma chi sono i genitori di Petit? Qualcosa su di loro lo conosciamo proprio grazie ad Amici 2024 dove in diverse occasioni sono intervenuti per offrire un’iniezione di fiducia al giovane cantante. “Sono troppo felice, siamo orgogliosi di te” – queste le dolci parole commosse della madre del cantante quando era ormai ufficiale il suo accesso al serale – “Sei meraviglioso, lo sei sempre stato sin da piccolo e noi ti staremo sempre vicini perchè ci stai dando tante soddisfazioni”.

A proposito dei genitori di Petit, anche il padre non si risparmiò nel proferire parole di amore viscerale per il percorso ad Amici 2024. “Tu mi fai schiattare il cuore, mi fai emozionare sempre quando canti. Sei grande Sasà e io sono fiero di te… Sei il mio orgoglio, io sono l’uomo più ricco del mondo perchè ho te”. Fondamentale nel percorso di vita di Petit è stata sua nonna, una sorta di seconda madre e che con lui aveva un rapporto d’amore immenso.

Purtroppo la nonna di Petit è venuta a mancare e quell’immenso dolore è stato trasformato dal giovane cantante nella voglia di farsi largo nel mondo della musica. Proprio la scomparsa della donna è stata la scintilla che lo ha portato a mettere nero su bianco le proprio emozioni. Il nome d’arte di Salvatore Moccia, appunto Petit, è proprio un omaggio a sua nonna che così lo chiamava quando era piccolo. “Mia nonna mi manca tanto” – ha raccontato Petit ad Amici 2024 – “Ho sempre fatto musica da quando avevo 14 anni, ho iniziato a scrivere canzoni in napoletano quando mia nonna se n’è andata, da lì è cominciato tutto…”

