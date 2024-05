Petit e Marisol insieme dopo Amici 2024?/ Sogno convivenza e il gesto della mamma di lei: “Fuori di qui…”

Petit e Marisol, convivenza dopo Amici 2024? Il sogno del cantante

Con la fine di Amici 23, si conclude anche la convivenza nella casetta di Canale 5 che per otto mesi è stata l’abitazione degli allievi. Anche quest’anno, tra le mura della casa di Amici sono nati degli amori, come quello tra Petit e Marisol Castellanos. Una scintilla che nei mesi è diventata un vero e proprio amore, che li ha resi ormai indivisibili. Ora che la convivenza forzata sta però per finire, il pubblico di Amici si chiede come proseguirà la relazione tra il cantante e la ballerina.

Chi è Holden, finalista di Amici 2024: dal ritiro a vincitore?/ Pupillo di Zerbi, due volte oro certificato..

I due vivono, infatti, distanti, ma la volontà del cantante sarebbe quella di non separarsi da lei dopo Amici 2024. Motivo per il quale, proprio alcune settimane fa, Petit ha lanciato la possibilità di una possibile convivenza con Marisol, dicendo: “Una volta fuori di qui, vorrei che lei venisse con me…” Un’idea alla quale la ballerina ha risposto con grande gioia, seppur, al momento, è tutto ancora da costruire.

Petit, chi é il cantante concorrente in finale ad Amici 2024?/ Nipote di Nadia Rinaldi, "proposto" da Rudy

Petit e l’ultima lettera d’amore per Marisol ad Amici 23

Ciò che sappiamo, è che la coppia è ben accetta anche dai rispettivi genitori. Di recente, sia quelli di Petit che di Marisol hanno mandato saluti all’altro, mostrandosi felici di questo accoppiamento. E a pochi giorni dalla finale, Petit si è reso protagonista di un nuovo gesto d’amore per Marisol: una lettera nella quale ha ribadito i suoi sentimenti.

“Mari ho scelto come simbolo il sole perché rappresenta le nostre due persone, siamo dure persone solari. Non c’era simbolo migliore, perché il sole è proprio luce. Io penso che tu sia davvero una luce. Sorridi sempre, difficilmente ti butti giù ed è bello parlare con te. Per me incontrarti quest’anno è stato una fortuna. Non pensavo di conoscere il mio primo vero amore qui dentro. Sono sicuro che il nostro rapporto continuerà fuori, perché io e te stiamo bene insieme”, sono state le parole di Petit.

Mida, chi è il finalista di Amici 2024: possibile vincitore circuito canto?/ È l'unico disco di platino ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA