Phil Mer, figlio di Red Canzian e batterista dei Pooh/ “Stefano D’Orazio gli regalò le bacchette a 5 anni”

Phil Mer è stato ospite di Mara Venier a Domenica In insieme agli storici componenti dei Pooh, di cui ora è batterista. Il musicista è letteralmente cresciuto insieme alla band. È, infatti, il figlio di Beatrix Niederwieser, seconda moglie del bassista e cantante Red Canzian. A raccontare la sua storia è stato proprio quest’ultimo.

“Quanto era bambino veniva a vedere sempre i nostri concerti, per cui Stefano D’Orazio quando ha compiuto cinque anni decise di regalargli le sue prime bacchette e altri strumenti per suonare la batteria alla sua età. È nata così la sua passione”, ha ricordato Red Canzian. Col passare del tempo, Phil Mer è dunque diventato un membro del gruppo musicale. “Anche Stefano D’Orazio, quando ha lasciato la band nel 2009, era molto felice di sapere che ci fosse lui a lavorare con noi. È come se qualcuno avesse scritto anche la sua storia”.

Red Canzian e Phil Mer, seppure non siano biologicamente padre e figlio, hanno sempre avuto questo tipo di rapporto. “Chiara (la figlia avuta con Delia Gualtiero, ndr) ancora non mi ha fatto diventare nonno, lui invece ha un bambino meraviglioso, Gabriel, che va in seconda elementare. È molto saggio, sembra un professore”, ha raccontato ancora il bassista dei Pooh. Chissà se anche al nipote i due riusciranno a trasmettere la passione per la musica.

È, infatti, una prerogativa di tutti i familiari dei componenti della band. “Gli eventi che stiamo facendo ora sono proprio voluti dai nostri figli, che sono stati gli artefici della reunion. I nostri figli sono cresciuti sotto i nostri palchi. Aspettavano le tournée estive dopo la fine della scuola perché per loro erano un divertimento, combinavano anche dei guai”, ha raccontato Dodi Battaglia a Domenica In.

