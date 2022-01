Piatek alla Fiorentina/ Prestito con diritto di riscatto: oggi visite mediche e firma

Krzysztof Piatek è ad un passo dal trasferimento alla Fiorentina. L’attaccante di proprietà dell’Hertha Berlino torna in Serie A, dove ha già vestito le maglie di Genoa e Milan, nella sessione di mercato invernale. Il polacco ha ceduto alla corte della Viola, che da tempo cercava un vice per Dusan Vlahovic. La trattativa è stata lampo.

DIRETTA/ Sassuolo Genoa (risultato 0-1) streaming video tv: rossoblù avanti al 45'

Il classe 1995, come riportato da Ansa, è atterrato questa mattina a Firenze: oggi sono previste le visite mediche e la firma. Salvo sorprese dell’ultimo secondo, dunque, Krzysztof Piatek a breve sarà un nuovo giocatore del club di Rocco Commisso. Manca soltanto l’ufficialità. Si tratta, comunque, di un ritorno di fiamma. Già un anno fa infatti la Fiorentina aveva tentato di aggiudicarsi il polacco, ma aveva dovuto fare i conti con una concorrenza agguerrita. Il direttore sportivo Daniele Pradè è riuscito dunque a convincerlo soltanto in queste ore: l’alternativa era un ritorno al Genoa.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: la Lazio si salva al 94'!

Piatek alla Fiorentina: i dettagli dell’affare

I dettagli del trasferimento di Krzysztof Piatek alla Fiorentina sono stati resi noti dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio nelle scorse ore: la società toscana ha trovato un accordo con l’Hertha Berlino, che detiene il cartellino del giocatore, per un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro.

Il matrimonio sembra dunque sancito: il polacco finalmente torna in Serie A, dove si è sempre trovato bene, mentre la Fiorentina almeno per gennaio può mettere un punto al mercato in entrata per l’attacco. Eventuali ulteriori accorgimenti alla rosa in fase offensiva sono rimandati a giugno prossimo, quando oltre a dovere valutare il diritto di riscatto su Krzysztof Piatek la società dovrà anche gestire una plausibile cessione di Dusan Vlahovic, che non vede l’ora di potere calcare palcoscenici di ampio calibro. Su di lui si sono già posati gli occhi di diversi top club.

Diretta/ Milan Roma streaming video tv: Pioli vs Mourinho, incrocio infuocato!

© RIPRODUZIONE RISERVATA