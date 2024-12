La piattaforma Siisl dell’INPS da oggi è finalmente aperta, raggiungibile e attiva. L’obiettivo è quello di aiutare i disoccupati o inoccupati a poter trovare un impiego in modo più semplice (favorendo l’incontro tra domanda e offerta tra imprese e persone fisiche).

In verità il sistema è già attivo da settembre 2023, ma potevano accedervi soltanto i beneficiari a cui era destinato il Supporto formazione e lavoro e poi da gennaio chi avrebbe dovuto percepire l’assegno di inclusione.

SIILS/ La piattaforma cruciale anche per i beneficiari di Naspi e Dis-coll

Piattaforma Siisl INPS aperta a chi cerca un lavoro

La novità di quest’oggi sta nella possibilità di iscriversi e accedere alla piattaforma Siisl INPS per trovare un’occupazione (o più semplicemente per cambiare lavoro). Fino ad oggi i coinvolti sono stati i soggetti percettori di DIS COLL e Naspi, e chi ha dovuto iscriversi obbligatoriamente per conseguire i corsi di formazione.

Il bacino di utenti raggiungibili dovrebbero essere 25 milioni. E dall’ente previdenziale le speranze sono rosee: grazie all’intelligenza artificiale è possibile velocizzare il processo tra l’offerta e la domande tra persone e aziende, così da poter trovare – si auspica sia così – un impiego nel minor tempo possibile.

Da Marina Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, arrivano dei segnali impattanti e positivi. La ministra reputa di aver dato un chiaro aiuto – e volontà – di accelerare la capacità di far trovare un impiego a tutti coloro che hanno necessità.

Gabriele Fava, presidente dell’Inps, crede invece che vadano potenziate le politiche attive affinché si possa garantire più occupazione e formazione ai futuri lavoratori o semplicemente a coloro che vogliono cambiare lavoro.

Come funziona

La piattaforma Siisl dell’INPS funziona in modo piuttosto semplice: si esegue l’accesso tramite carta di identità elettronica o SPID, si carica il proprio curriculum (è importante che sia completo di ogni informazione), e l’algoritmo elaborerà i dati allo scopo di indirizzare l’utente verso le migliori offerte di lavoro inerenti alle sue esperienze.

La richiesta di candidatura e di un potenziale colloquio può avvenire direttamente sulla piattaforma stessa. Sarà proprio l’AI a mostrare le offerte di lavoro basate sulle esperienze e sulle informazioni recepite dagli interessati.

A breve un’applicazione

Nel 2025 è prevista l’integrazione di un’applicazione Siisl al fine di ampliare la platea di utilizzatori (dato che oggi l’utilizzo dello smartphone prevale sui desktop e portatili). Grazie a questo software si potrà ottenere un ulteriore miglioramento e rapidità nella richiesta.

I miglioramenti non terminano qui, perché da febbraio 2025 sono previste delle nuove integrazioni come l’attivazione del patto digitale e l’auto compilazione – in alcuni campi – delle informazioni inserite nel CV.