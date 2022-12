Pier Francesco Pingitore/ “Salone Margherita? Banca d’Italia lo ridia ai romani!”

Pier Francesco Pingitore, storico fondatore del Bagaglino, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022, e condotta da Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschang. Nel ricordare il successo della sua trasmissione (“Quando Giulio Andreotti salì sul palco del Salone Margherita facemmo 14 milioni di ascolti”), Pingitore ha evidenziato come da alcuni anni il Salone Margherita, di proprietà della Banca d’Italia, abbia chiuso i battenti.

PIER FRANCESCO PINGITORE, CHI È/ "Ammiravo Fellini, Gabriella Ferri era magnetica"

Nonostante questo, però, Pier Francesco Pingitore non si arrende: “Sono pronto a portare in scena uno spettacolo completo di satira politica in un mese e mezzo. Mi serve solo il via libera dalla Banca d’Italia, proprietaria del Salone Margherita. Spero che metta a disposizione del pubblico romano il Salone Margherita. Non dico che lo debba dare a noi del Bagaglino, anche se siamo stati lì per 50 anni, ma deve darlo di nuovo ai romani”.

Pier Francesco Pingitore/ "Leonida, inventato da Leo Gullotta, il mio preferito"

PIER FRANCESCO PINGITORE: “AL MOMENTO IL SALONE MARGHERITA È CHIUSO, MI VIENE DA PIANGERE”

Nel prosieguo del suo intervento a “Trends&Celebrities”, Pier Francesco Pingitore non ha nascosto la tristezza che alberga nel suo animo ogni volta che si trova a osservare dal vivo il Salone Margherita: “Ho scritto alla Banca d’Italia e mi hanno detto che per ora la Banca non ritiene di ospitare spettacoli lunghi. Preferiscono usare il teatro per eventi di breve durata. Quindi, al momento, non hanno intenzione di restituirlo agli antichi fasti. Al momento è chiuso, quando passo lì davanti mi viene da piangere”.

Pingitore "Satira è parte della politica"/ "Sessismo al Bagaglino? Accusano chiunque"

Infine: “Mi auguro solo che un giorno il teatro possa fare ritorno nella disponibilità dei romani. Io ho già uno spettacolo pronto e, se dovessero dirmi ‘Domani lo diamo a te’, io sono pronto”. Pier Francesco Pingitore ha quindi lanciato il suo appello: ci sarà qualcuno pronto ad accoglierlo?











© RIPRODUZIONE RISERVATA