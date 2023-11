Pier Silvio Berlusconi stronca il documentario ‘Unica’ di Ilary Blasi?/ “Non lo voglio vedere…”

Pier Silvio Berlusconi si esprime sul documentario di Blasi: le sue parole

Nella giornata di oggi, Pier Silvio Berlusconi ha indetto una conferenza stampa per fare il punto sull’andamento editoriale ed economico di Mediaset. L’amministratore delegato che ha messo in atto una vera e propria rivoluzione, ha parlato di dati soddisfacenti nelle ultime settimane.

Signorini critica Ilary Blasi in Unica: "Artefatta"/ "Scene false in cui finge di stare per piangere"

L’amministratore delegato ha parlato anche di Ilary Blasi, non solo in relazione alla conduzione dell’Isola dei Famosi, ma anche sul docu-film Unica online su Netflix: “Il documentario Unica? Non lo voglio vedere” ha ammesso categorico Pier Silvio, non lasciandosi coinvolgere dalle vicende private della conduttrice.

Ilary Blasi e Bastian Muller: fuga d'amore negli Stati Uniti/ Poi il ritorno a Roma per un dolce evento

Alfonso Signorini stronca il documentario di Ilary Blasi

Ad esprimersi in merito al documentario in cui Ilary Blasi parla della relazione con Totti, dalla crisi alla scoperta del tradimento con Noemi Bocchi, è Alfonso Signorini. Il giornalista, sul settimanale Chi, ha stroncato il docu-film della conduttrice.

A me lei è sembrata parecchio artefatta, in molte delle scene trasmesse da Netflix, – ha tuonato Signorini sul noto settimanale – soprattutto quelle in cui fingeva di essere lì lì per mettersi a piangere. A me hanno dato l’impressione di essere false come una moneta da tre euro“. Poi la stoccata finale: “Al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del parere che i panni sporchi si lavino in famiglia. Certo ‘pecunia non olet’ (tradotto dal latino, ‘i soldi non puzzano’, ndr), ma in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?”

Francesco Totti e Noemi Bocchi, presto un figlio insieme?/ Novella 2000: "Per loro sarebbe un nuovo inizio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA