Nonostante Antonio e Giovanni siano piuttosto restii a perdonare la loro mamma Piera per essere scappata di casa per un altro uomo, alla fine decidono di aprire la busta e riabbracciarla. “Posso anche capirla perché lei ha tutto il diritto di essere contenta, però sarebbe stato ben altra cosa se lei e mi padre si fossero incontrati pacificamente e poi avesse detto a noi che andava in Svizzera.” ammette Antonio, cercando di far capire a sua madre ciò che lo ha fatto arrabbiare. Poi, prima di aprire la busta, entrambi tengono a precisare che “Se oggi decidiamo di perdonarla, non deve pensare che poi andiamo via con lei…” Alla donna sta bene “Mi basta riabbracciarvi!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

PIERA AI FIGLI "PERDONATEMI SE SONO SCAPPATA"/ "Apriamo ma..." (C'è posta per te)

Piera chiama i figli a C’è posta per te: “3 anni senza voi!”

Piera è una mamma e chiama C’è Posta per te per riallacciare i rapporti con i suoi figli, Antonio e Giovanni. “I miei figli mi accusano perché io sono scappata dalla casa in cui vivevo con loro e da un matrimonio infelice per stare l’uomo di cui mi sono innamorata.” ha raccontato la donna a Maria De Filippi. Piera svela di un matrimonio piuttosto infelice, tra distacco e rapporti intimi a comando che portano alla fine un’indifferenza reciproca.

La donna scopre poi che il marito ha un’amante e da quel momento iniziano a vivere separati in casa. Nel 2014 la donna ritrova quello che è stato il suo primo amore di quando aveva 18 anni. Iniziano allora a scriversi e da qui ha il via un rapporto telefonico. Solo un anno dopo si vedono per la prima volta e si dichiarano amore reciproco. L’uomo però è ancora sposato e sarà proprio sua moglie a svelare al marito di Piera del tradimento.

Piera chiede scusa ai figli Antonio e Giovanni a C’è posta per te

Piera viene allora umiliata dal marito che svela tutto anche ai figli, insultandola. Inizia per lei un periodo molto complicato che, alla fine, la porta ad un gesto estremo: andare via di casa e lasciare tutti. Un gesto che i due figli non hanno perdonato. “Sono qui per chiedervi perdono davanti a tutti, – esordisce Piera quando rivede i suoi figli a C’è posta per te – sono tre anni che non vi vedo e non vi sento. Non ce la faccio più a stare senza di voi, scusatemi se quella mattina sono andata via così, se vi ho fatto del male e vi ho fatto soffrire.” Antonio e Giovanni appaiono titubanti di fronte a queste parole: come andrà a finire?

