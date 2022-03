Pierfrancesco Favino/ “Con Anna Ferzetti da 18 anni. Matrimonio? Quando ci vediamo…”

L’attore Pierfrancesco Favino è tornato oggi ospite della Domenica In di Mara Venier. L’occasione è la presentazione del film di Riccardo Milani “Corro da te”, che lo vede protagonista insieme alla collega Miriam Leone. “Per capire meglio e non essere invasi solo dalla paura, dobbiamo anche uscire dal nostro circondario, ma non dobbiamo aver paura di ridere e ricordarci quello che siamo, cioè che c’è del buono in noi”, ha commentato dopo il suo ingresso avvenuto in seguito alla parentesi dedicata alla guerra. Non si poteva non partire da un omaggio alla sua carriera con i tanti premi vinti. Favino ha avuto la fortuna di avere attori e registi che hanno creduto in lui: “E’ meraviglioso vincere i premi ma se le sale sono vuote a me non piace. Penso sempre perché la gente dovrebbe andare al cinema”. Lui ha ammesso di vedere di tutto al cinema “però ci penso”.

Parlando di “Corro da te” ha commentato: “Sentire il pubblico in sala che ride, sentire che poi ti ringraziano, è questo il mio contratto non scritto con le persone che mi stanno guardando. Sento la responsabilità di non mandare il pubblico a casa scontento”. Favino ha però anche ammesso di aver accettato anche ruoli che amava particolarmente: “All’inizio il lavoro è necessario. Ho fatto cose di cui non sono così orgoglioso ma in ogni cosa ho imparato qualcosa”, ha ammesso, “Non c’è niente che non rifarei”.

Pierfrancesco Favino a Domenica In: il rapporto con la compagna

I genitori di Pierfrancesco Favino, in un primo momento non erano molto felici del suo lavoro di attore. Da ragazzo non si sentiva bello, “ma neanche adesso mi sento bello. Adesso ringrazio l’età, sicuramente son migliorato!”. “Io ho più ragioni di essere geloso”, ha spiegato parlando della moglie Anna Ferzetti. Standing ovation dopo l’emozionante visione del monologo che lo vide protagonista a Sanremo 2018 con Claudio Baglioni: “E’ un pezzo universale”, ha commentato, emozionando anche Mara Venier. A Sanremo però ci ha fatto anche ridere, facendo scoprire il suo lato inedito: “In realtà sono un caz*aro”.

Le cose che gli fanno star bene? “Stare con gli amici, mangiare insieme, vedere un film, stare con le miei figlie e con Anna, leggere un libro… tante cose! Sentire la musica, tutta. Io vado a periodi, questo è un periodo particolare. Sto risentendo una cosa di tanto tempo fa… Le musiche di Morricone… vedi? Nella mia vita c’è sempre il cinema”. Spazio all’amore con una parentesi dedicata alla compagna Anna Ferzetti. “Stiamo insieme da 18 anni. Il segreto? Che ci vediamo poco… se li vai a contare saranno in tutto 5 mesi. Quando ci sposiamo? Quando ci vediamo…”, ha scherzato. “Non ho mai avuto il desiderio del figlio maschio, fosse per me avrei fatto solo figlie femmine”, ha aggiunto. “Per la festa del papà mi hanno tappezzato casa di bigliettini e in uno di questi c’era scritto che tuo papà ti insegna a vivere osservandolo”, ha spiegato.











