Ampio spazio stamane al caso di Pierina Paganelli a Mattino 5. In collegamento vi era Giuliano, il figlio della vittima, che ha iniziato così la sua intervista: “Come sto? Passabile… come ho trascorso questi lunghi mesi? E’ difficile spiegarlo, la tristezza e la rabbia non spariranno finchè non ci sarà la parola fine”. Quando è stato arrestato Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli: “Ho compreso che le cose dal punto di vista investigativo avevano preso una pista ben precisa, ma aspettiamo di vedere a cosa ci porterà. Non è ancora finita? Non lo posso dire ma è sicuramente un punto importante su ciò che è stato fatto, se poi è una partenza o un punto d’arrivo quello lo vedremo”, aggiunge ancora Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli.

L’uomo viene quindi interpellato sulla famosa intercettazione in questura fra Manuela e Louis in cui la sua ex sembrerebbe essere più preoccupata che la sua relazione emerga piuttosto che l’omicidio della suocera: “Non posso darvi una mia interpretazione su questa cosa ma posso dire che la verità non è mai raccontata chiaramente dagli altri quindi dobbiamo aspettare che chi è predisposto per scoprirlo lo faccia. A chi alludo? In generale, da tutti quanti ci sono sempre dei punti non detti, cose non vere, non sta a me giudicarle, ho capito che purtroppo bisogna aspettare la fine per comprendere il quadro completo.”

PIERINA PAGANELLI, UNA VICENDA CHE NON E’ ANCORA CHIUSA

Una vicenda quindi ancora ricca di misteri e punti oscuri secondo il figlio di Pierina Paganelli: ma come erano i rapporti fra la donna brutalmente assassinata e la nuora Manuela? “Nelle ultime 48 ore, da quello che so io, non è successo niente, non c’erano rapporti in tutto quel periodo, da quando mi sono risvegliato, erano molto distanti e quindi se ci fossero stati degli screzi e dei dissapori l’avrei saputo perchè mia madre mi parlava e mi diceva cosa poteva andare bene o meno”.

Sul possibile movente economico dell’omicidio: “La nostra abitazione è in comproprietà (con Manuela ndr) quindi dal punto di vista economico non le avrei potuto sottrarre niente, io non credo ci sia una pista economica da valutare, dal mio pensiero la strada è completamente diversa. Il movente è l’amicizia Manuela-Louis? Potrebbe sembrare ma sarà appurato”.

PIERINA PAGANELLI, L’AVVOCATO DI GIULIANO: “LOUIS E’ IN CARCERE…”

L’avvocato di Giuliano ha poi voluto precisare: “Abbiamo avuto accesso a tutti gli atti fino ad oggi e possiamo dire con certezza che la misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di Louis è stata data e poi confermata dal riesame su gravi indizi, non per una prova regina, parliamo di 200 pagine di inchiesta che portano ad una pluralità di elementi quindi anche se uno venisse messo in discussione ve ne sarebbero altri importanti, fermo ovviamente il diritto di difesa e il principio di non colpevolezza”.

Chiara Saponi, l’altra figlia di Pierina Paganelli, ha infine commentato: “Chi ha fatto questo a mia mamma è un mostro, un vigliacco, chiediamo giustizia, il perchè, tante domande abbiamo. Ci sono altre persone coinvolte? Quello ce lo diranno gli inquirenti. Fra Manuela e Pierina? Traete voi le vostre conclusioni. Loris Bianchi ha detto che prendeva i farmaci per placare la sua voglia di uccidere? Confermo quello che ho detto”. Giuliano aggiunge: “E’ una cosa successa mentre io ero in coma, mia sorella l’ha riportato in questura durante la confessione, credo molto a mia sorella, non ha capito una cosa per un’altra”.