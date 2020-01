PIERLUIGI DIACO/ “Sono stato alla continua ricerca di un papà” (La vita in diretta)

Pierluigi Diaco a 360° nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de La vita in diretta, il conduttore tv e radiofonico ha parlato anche del suo cane Ugo, un bellissimo bassotto. Diaco e il marito Alessio Orsingher non hanno figli e quella lacuna è “colmata” dall’amico a quattro zampe: «I paragoni possono essere azzardati, ma chi ha un animale domestico e non ha dei figli può capire. Io per ovvi motivi non posso avere dei figli, pur rispettando profondamente chi avendo una compagna o un compagno dello stesso sesso ricorre alla maternità surrogata – io sono per cultura e per formazione contrario – i surrogati alla dimensione genitoriale possono essere tanti: nel mio caso sono i nipoti ma non solo. Dedicare la vita a un essere vivente dentro casa, che nasce da un sentimento d’amore o no, è un gesto d’amore: per me Ugo rappresenta l’unione tra me ed Alessio». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

PIERLUIGI DIACO A LA VITA IN DIRETTA

Pierluigi Diaco oggi ospite di La vita in diretta, il giornalista si è raccontato senza filtri tra carriera e vita privata. L’intervista è partita con un ricordo sentito per Lamberto Sposini: «Gli voglio mandare un fortissimo abbraccio da questo studio». Poi sulle figure importanti a livello professionale – ma non solo – della sua carriera, ovvero Sandro Curzi e Maurizio Costanzo: «Sono stato alla continua ricerca di un papà, essendo il mio salito in cielo in cinque anni. Adesso posso forse dire che non cercavo un punto di riferimento professionale, ma un punto di riferimento affettivo. Incontrare Curzi a 13-14 anni e qualche anno più avanti Maurizio, che è un amico e un confidente, è stato una fortuna».

PIERLUIGI DIACO: “ALESSIO ORSINGHER L’AMORE DELLA MIA VITA

Pierluigi Diaco si è poi soffermato sul programma Io e te, che prevede sempre un momento toccante con la canzone del cuore dell’ospite: «Io ho fatto tanta radio e tanta tv, ho iniziato da adolescente ed ho fatto tantissimi errori. Ho sempre recitato un ruolo, ho capito che poi le cose più belle che fai nascono dal tuo vissuto». Ed anche lui si è emozionato pensando al marito Alessio Orsingher: «Ho sentito la necessità nell’ultima puntata di Io e te di dedicare il mio lavoro ad Alessio, che è l’amore della mia vita. Sono appena tornato da un viaggio con lui ed ogni esperienza fortifica il nostro sentimento, gli devo la vita, gli devo tutto».



